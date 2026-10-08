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蔣中正神像躲過火劫！彰化花壇金盾城隍火警數十尊神像受損

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

供奉有蔣中正神像的彰化縣花壇鄉金盾城隍廟，昨天深夜發生火警，經消防人員今天凌晨撲滅，廟內燒毀面積雖然不大，但主殿神像因灌救受損嚴重，緊鄰東廂房的蔣中正神像則未受波及 ，起火原因由消防局調查中。

花壇鄉金盾城隍廟是彰邑城隍廟的分靈廟，是地方信仰中心，也是社區民眾的活動場所，特別的是，廟裡供有一尊蔣介石神像，是全台少見祭拜蔣介石的廟宇，雖然國內屢有去除威權象徵的聲音，金盾城隍廟的蔣中正神像仍安然在座。

據廟方表示，1975年蔣中正逝世，城隍尊神透過扶乩降駕聖示，因為蔣公是龍德聖君轉世，往生後，聖君元神雲遊到金盾城隍廟，希望在此修行，廟方才在東廂房供奉蔣公神位，1979年雕塑金身完成，尊為「中華禪師」，由當時縣長黃石城揭綵。

彰化縣消防局是在昨天深夜11時26分接獲報案，指花壇金盾城隍廟發生火警，立即調派各式消防車10輛、救護車1輛、消防人員23人到場，發現一層水泥建築主殿起火，冒出濃煙，火燒面積約5平方公尺，經由芬園分隊分隊長陳柏豪指揮搶救，在今天零時1分撲滅。

金盾城隍廟在經此次火劫，大殿建築被火燻黑，數十尊神像除被燒毀或因灌救受損，緊鄰供奉在東廂房的蔣中正神像卻未受太大波及。

由於金盾城隍廟是當地信仰中心，不少信眾今天上午前往關心，希望在火調告一段落後，及早修復。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

彰化縣花壇鄉金盾城隍廟，昨天深夜發生火警，經消防人員今天凌晨撲滅，廟內燒毀面積雖然不大，但主殿神像因灌救受損嚴重，緊鄰東廂房的蔣中正神像則未受波及。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉金盾城隍廟，昨天深夜發生火警，經消防人員今天凌晨撲滅，廟內燒毀面積雖然不大，但主殿神像因灌救受損嚴重，緊鄰東廂房的蔣中正神像則未受波及。記者劉明岩／攝影

彰化縣花壇鄉金盾城隍廟昨天深夜發生火警，經消防人員今天凌晨撲滅，廟內燒毀面積雖然不大，但主殿神像因灌救受損嚴重。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉金盾城隍廟昨天深夜發生火警，經消防人員今天凌晨撲滅，廟內燒毀面積雖然不大，但主殿神像因灌救受損嚴重。記者劉明岩／攝影

彰化縣花壇鄉金盾城隍廟昨天深夜發生火警，經消防人員今天凌晨撲滅，廟內燒毀面積雖然不大，但主殿神像因灌救受損嚴重，緊鄰東廂房的蔣中正神像則未受波及。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉金盾城隍廟昨天深夜發生火警，經消防人員今天凌晨撲滅，廟內燒毀面積雖然不大，但主殿神像因灌救受損嚴重，緊鄰東廂房的蔣中正神像則未受波及。記者劉明岩／攝影

彰化縣花壇鄉金盾城隍廟昨天深夜發生火警，經消防人員今天凌晨撲滅，廟內燒毀面積雖然不大，但主殿神像因灌救受損嚴重。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉金盾城隍廟昨天深夜發生火警，經消防人員今天凌晨撲滅，廟內燒毀面積雖然不大，但主殿神像因灌救受損嚴重。圖／消防局提供

彰化縣花壇鄉金盾城隍廟昨天深夜發生火警，經消防人員今天凌晨撲滅，廟內燒毀面積雖然不大，但主殿神像因灌救受損嚴重。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉金盾城隍廟昨天深夜發生火警，經消防人員今天凌晨撲滅，廟內燒毀面積雖然不大，但主殿神像因灌救受損嚴重。圖／消防局提供

城隍 蔣中正 彰化

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