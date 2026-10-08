快訊

重磅建設啟動！蔣萬安宣布規畫松山機場遷移用做AI園區、住宅及公園

獨／LINE「2個月壞2次」後台突當機！官方親揭故障原因

幼兒遊學／豐富課程體驗海外生活 但我家孩子適合嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

台東交通檢舉「第一名」竟不是違停 9個月開單1606件居冠

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東今年民眾檢舉交通違規案件中，第一名不是熟悉的違規停車，而是「不依規定使用燈光」！台東縣警察局交通警察隊統計，今年1至9月受理民眾檢舉交通違規案件中，燈光違規達1606件居冠，其次為占用身心障礙專用停車位違規停車810件、違規超車777件，與警方取締的違規樣態明顯不同。

交通警察隊長吳昇忠表示，前9個月受理的1606件燈光違規檢舉中，常見態樣包括不依規定使用方向燈、不依規定開啟車頭燈，以及不當使用霧燈等，其中方向燈是民眾檢舉常見的違規類型之一。

警方提醒，駕駛人行駛道路時，只要有轉彎、變換車道、起步或靠邊等行為，都應提早使用方向燈，且應持續至動作完成，例如行經路口前約30公尺打方向燈，讓其他用路人能預判車輛行進方向。

至於車頭燈使用，警方指出，除了夜間及行駛隧道外，遇到濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清等情況，也應依規定開啟頭燈。警方特別提醒，即使車輛具備日行燈，也不代表符合大燈使用規定，駕駛人仍須依道路及天候狀況手動開啟車頭燈，否則仍可能遭檢舉受罰。

吳昇忠表示，依道路交通管理處罰條例第42條規定，汽車駕駛人不依規定使用燈光，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，呼籲駕駛人上路前確認車輛燈光功能正常，行駛途中也要依道路及天候狀況正確使用。

警方也提醒，台東縣內部分道路屬全天候強制開啟車頭燈路段，包括台9戊線（舊南迴公路）全線、台9線草埔森永隧道及延伸至屏東楓港路段、台9線大溪明隧道路段，以及南橫公路境內多處隧道，駕駛人行經時應依規定開啟車頭燈。

警方表示，民眾檢舉是交通執法的重要來源，也反映用路人日常行車對交通違規的觀察，呼籲駕駛人遵守交通規則，不僅避免受罰，也能降低因燈光使用不當造成的行車風險。

台東南迴公路車流絡繹不絕，提醒駕駛人行經全天候強制開啟車頭燈路段，應依規定使用燈光，以維護行車安全。聯合報系資料照
台東南迴公路車流絡繹不絕，提醒駕駛人行經全天候強制開啟車頭燈路段，應依規定使用燈光，以維護行車安全。聯合報系資料照

台東 警察 罰單 違停

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

苗栗縣國慶日連假交通疏導措施公布 台61竹南、後龍路段重中之重

國慶連假和焰火施放 公路局啟動台東交管措施

方向燈太早打嫌很吵！女駕駛紅燈剩9秒才開 網友吵翻：寧可全程打

酒、毒駕零容忍 北市公布9月累犯30人名單

相關新聞

新北中和國宅深夜傳火警 2樓住戶廚房起火 父女自行逃生送醫

新北市中和區興南路2段159巷內的14層樓國宅，昨天深夜11時25分發生火警。2樓住戶廚房突然冒出明顯火煙，消防局接獲通報後迅速派員趕赴現場展開救援。

影／「乾隆御製」瓶夾藏陸茶葉闖關茶香洩底 扣大批普洱、大紅袍

保安警察第三總隊第一大隊日前執行海運進口貨櫃落地檢查時，聞到櫃內散發濃郁茶香味，開箱發現業者自中國大陸申報進口「工藝品」，卻夾藏大量未申報茶葉，查獲普洱茶、大紅袍、老白茶等茶品，成功攔阻未經我國食品安全檢驗大量茶葉流入市面，全案依涉嫌違反海關緝私條例移請財政部關務署基隆關後續查處。

高雄水產二代車禍遭毆後4天 家門口又被惡煞持刀砍傷

高雄水產行41歲郭姓二代3日遭人砍傷頸部，犯嫌被逮後，郭男7日又遭3煞埋伏持刀砍殺並開車衝撞，目前警方已掌握車號追緝中。

蔣中正神像躲過火劫！彰化花壇金盾城隍火警數十尊神像受損

供奉有蔣中正神像的彰化縣花壇鄉金盾城隍廟，昨天深夜發生火警，經消防人員今天凌晨撲滅，廟內燒毀面積雖然不大，但主殿神像因灌救受損嚴重，緊鄰東廂房的蔣中正神像則未受波及 ，起火原因由消防局調查中。

台東交通檢舉「第一名」竟不是違停 9個月開單1606件居冠

台東今年民眾檢舉交通違規案件中，第一名不是熟悉的違規停車，而是「不依規定使用燈光」！台東縣警察局交通警察隊統計，今年1至9月受理民眾檢舉交通違規案件中，燈光違規達1606件居冠，其次為占用身心障礙專用停車位違規停車810件、違規超車777件，與警方取締的違規樣態明顯不同。

台中望高寮凌晨2死車禍 2女大生騎車雙載下坡自撞雙亡

台中市大肚山望高寮今天凌晨發生嚴重車禍，二名約20歲女大學生騎機車雙載沿中台路上往永春路方向行駛，在高寮下坡處約50公尺，疑似操作不當，碰撞交通標誌，造成女騎士及乘客兩人傷重不治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。