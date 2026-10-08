台東交通檢舉「第一名」竟不是違停 9個月開單1606件居冠

台東今年民眾檢舉交通違規案件中，第一名不是熟悉的違規停車，而是「不依規定使用燈光」！台東縣警察局交通警察隊統計，今年1至9月受理民眾檢舉交通違規案件中，燈光違規達1606件居冠，其次為占用身心障礙專用停車位違規停車810件、違規超車777件，與警方取締的違規樣態明顯不同。

交通警察隊長吳昇忠表示，前9個月受理的1606件燈光違規檢舉中，常見態樣包括不依規定使用方向燈、不依規定開啟車頭燈，以及不當使用霧燈等，其中方向燈是民眾檢舉常見的違規類型之一。

警方提醒，駕駛人行駛道路時，只要有轉彎、變換車道、起步或靠邊等行為，都應提早使用方向燈，且應持續至動作完成，例如行經路口前約30公尺打方向燈，讓其他用路人能預判車輛行進方向。

至於車頭燈使用，警方指出，除了夜間及行駛隧道外，遇到濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清等情況，也應依規定開啟頭燈。警方特別提醒，即使車輛具備日行燈，也不代表符合大燈使用規定，駕駛人仍須依道路及天候狀況手動開啟車頭燈，否則仍可能遭檢舉受罰。

吳昇忠表示，依道路交通管理處罰條例第42條規定，汽車駕駛人不依規定使用燈光，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，呼籲駕駛人上路前確認車輛燈光功能正常，行駛途中也要依道路及天候狀況正確使用。

警方也提醒，台東縣內部分道路屬全天候強制開啟車頭燈路段，包括台9戊線（舊南迴公路）全線、台9線草埔森永隧道及延伸至屏東楓港路段、台9線大溪明隧道路段，以及南橫公路境內多處隧道，駕駛人行經時應依規定開啟車頭燈。

警方表示，民眾檢舉是交通執法的重要來源，也反映用路人日常行車對交通違規的觀察，呼籲駕駛人遵守交通規則，不僅避免受罰，也能降低因燈光使用不當造成的行車風險。