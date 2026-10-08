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台中望高寮凌晨2死車禍 2女大生騎車雙載下坡自撞雙亡

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大肚山望高寮今天凌晨發生嚴重車禍，二名約20歲女大學生騎機車雙載沿中台路上往永春路方向行駛，在高寮下坡處約50公尺，疑似操作不當，碰撞交通標誌，造成女騎士及乘客兩人傷重不治。

台中市消防局說明，今天凌晨0時44分受理本市大肚區望高寮下坡處約50公尺車禍救護案，派遣春社、犁份分隊，出動救護車2輛、警備車1輛、消防人員6名。據報現場1輛機車疑似自撞電線桿，共有2名女傷患，0時52分救護人員到達現場，01時17分傷患全數送醫。

台中市警局烏日分局說明，今天凌晨，2名女大生雙載騎乘機車沿中台路上往永春路方向行駛，疑似操作不當致碰撞交通標誌，造成騎士及乘客兩人傷重不治，全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因仍待調查釐清。

烏日警分局呼籲，駕駛人行車時，應注意車前動態及道路環境狀況，並依道路速限行駛，切勿超速或分心疲勞駕駛，以確保行車安全。

台中望高寮今天凌晨二名女大學生騎機車雙載碰撞交通標誌，送醫不治。圖／讀者提供
台中望高寮今天凌晨二名女大學生騎機車雙載碰撞交通標誌，送醫不治。圖／讀者提供

台中望高寮今天凌晨二名女大學生騎機車雙載碰撞交通標誌，送醫不治。圖／讀者提供
台中望高寮今天凌晨二名女大學生騎機車雙載碰撞交通標誌，送醫不治。圖／讀者提供

台中 望高寮 車禍

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