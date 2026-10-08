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高雄興達電廠爆炸案 證實因「未換臨時墊片」！3移工10萬元交保
高雄興達電廠去年九月九日晚間發生爆炸，肇因為天然氣加熱器管線的法蘭未使用正確墊片，導致天然氣外洩起火，橋檢前天指揮高雄市調查處搜索，約談六人到案，其中三名泰籍移工被認定未照規定施工，以準失火罪諭知十萬元交保候傳，其餘三人請回。
台電表示，事故機組已順利完成修復，並於今年十月一日順利完成併聯及運轉測試；另於今年四月依據契約規定，向承攬商求償，後續待履約爭議調解，捍衛權益。
興達電廠原為燃煤電廠，為強化供電韌性，台電啟動興達電廠燃氣機組更新改建計畫，於南側基地新設燃氣機組，去年爆炸機組為施工中的二號燃氣機組，未有人員受傷。
台電調查，施工中的新二號機二之二號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線設備，有一個法蘭未使用正確規格的金屬墊片，因不合規的墊片受高溫影響失效，引起天然氣外洩爆炸。
橋檢今年一月收到火災鑑定報告後，陸續清查逾百名承包商及施工人員，本月六日再度赴中鼎工程位於興達電廠的工務所執行搜索，並約談六人到案。
檢調查出，依據工程規範，天然氣加熱區在正式啟用前應更換為正式墊片，但工程人員未依規定，導致裝設的臨時墊片無法承受高溫熔解，最後釀成天然氣外洩、爆炸。
檢察官前晚複訊後，認定其中兩名泰國籍配管作業人員及一名泰國籍配管領班有疏失，考量三人無羈押必要性，最後以十萬元交保並限制出境、出海。
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