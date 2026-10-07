台中大安濱海樂園32歲男泡在海中 消防海巡漏夜下海救回人

一名32歲男子今晚在台中大安濱海樂園海中載浮載沈，多位台中市消防隊員和海巡人員下海救回人，男子泡水後疑有失溫情形，消防局救護車載送醫院治療。

台中市消防局今晚7時32分獲報，大安區濱海樂園北園遊客中心南邊約300m處有救護案，市警局轉報有民眾欲跳海，派遣大安分隊，出動3車5人，由小隊長林長泰帶隊前往。

消防隊員到場回報，轄區員警及海巡人員已到場，報案者有與欲輕生者聯繫上，研判民眾安全無虞。海巡人員接觸到男子後，消防局人員到場回報，發現民眾位置位於大安區濱海樂園北園遊客中心南邊約300m處，由救護人員檢傷處置。32歲男子衣物有泡水疑有失溫情形、意識清楚送往大甲李綜合醫院。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980