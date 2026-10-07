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台中大安濱海樂園32歲男泡在海中 消防海巡漏夜下海救回人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名32歲男子今晚在台中大安濱海樂園海中載浮載沈，多位台中市消防隊員和海巡人員下海救回人，男子泡水後疑有失溫情形，消防局救護車載送醫院治療。

台中市消防局今晚7時32分獲報，大安區濱海樂園北園遊客中心南邊約300m處有救護案，市警局轉報有民眾欲跳海，派遣大安分隊，出動3車5人，由小隊長林長泰帶隊前往。

消防隊員到場回報，轄區員警及海巡人員已到場，報案者有與欲輕生者聯繫上，研判民眾安全無虞。海巡人員接觸到男子後，消防局人員到場回報，發現民眾位置位於大安區濱海樂園北園遊客中心南邊約300m處，由救護人員檢傷處置。32歲男子衣物有泡水疑有失溫情形、意識清楚送往大甲李綜合醫院。

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台中市消防局和海巡人員今晚在台中大安濱海樂園，救回一名男子。圖／台中市消防局提供
台中市消防局和海巡人員今晚在台中大安濱海樂園，救回一名男子。圖／台中市消防局提供

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