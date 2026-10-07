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駛出中山高大業隧道轎車自撞翻覆 中山高車流回堵難進基隆市區

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

1名女子今天開車駛出中山高速公路大業隧道，要進入基隆市區前，在29號橋上疑自撞後四輪朝天。消防人員前往救護時，開車女子意識清楚，送醫治療後脫險。事故發生後交通受阻，造成中山高回堵。肇事原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3時27分接獲報案，中山高北上出口發生車禍，派遣仁愛、暖暖分隊人車前往救護。消防員到場時，看見白色轎車翻覆，開車的年約30歲女子仍受困駕駛座，意識清楚，表示髖骨處疼痛，救出後送往衛生福利部基隆醫院治療。

中山高大業隧道出口，經過往西岸高架路後，有兩線車道，因為事故車輛在疑自撞護欄後，翻覆在兩線之間位置，造成兩線都無法通行，警方引導從西岸高架路進市區，但因車流量大，仍一路從大業隧道回堵到基隆交流道路段。警方派員前往測繪採證後，排除事故車輛，才慢慢紓解車流。

1名女子今天開車駛出中山高速公路大業隧道，在29號橋上翻覆。消防人員將她救出後送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
1名女子今天開車駛出中山高速公路大業隧道，在29號橋上翻覆。消防人員將她救出後送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

1名女子今天開車駛出中山高速公路大業隧道，在29號橋上翻覆。消防人員將她救出後送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
1名女子今天開車駛出中山高速公路大業隧道，在29號橋上翻覆。消防人員將她救出後送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

1名女子今天開車駛出中山高速公路大業隧道，在29號橋上翻覆。消防人員將她救出後送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
1名女子今天開車駛出中山高速公路大業隧道，在29號橋上翻覆。消防人員將她救出後送醫，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 隧道 自撞

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