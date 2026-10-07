7旬翁低血糖倒地妻子焦急 女警奔走救援、店家路人齊出力相助

70多歲陳姓老翁昨天帶著妻子前往台南中西區旅遊，因天氣炎熱低血糖發作導致身體抽搐，癱倒在街頭，其妻子無法視物，在旁焦急得不知所措；轄區第二警分局民權派出所警員徐淯湞巡邏經過，立即上前關心，緊急向飲料店家取得黑糖水給老翁喝下，讓他體力逐漸恢復。

女警徐淯湞昨天下午2時許前往中西區中正路與永福路2段口執行金融機構巡簽勤務時，發現一對老夫婦，老翁癱倒於街角，老婦因目不能視物，在旁驚慌焦急；女警立即上前關懷，得知老翁因低血糖發作導致身體抽搐，急需補充含糖食物發揮急救效果。

女警先折返銀行詢問，取得巧克力讓老翁食用，見狀況尚未明顯好轉，隨即至對面飲料店欲購買黑糖水；店家得知是要幫助老人家，表示無償提供。當時因老翁雙手無力，無法自行拿取杯子，女警遞送黑糖水讓老翁喝下，並撫慰其情緒。

彰化銀行駐衛警及熱心路人見狀，紛紛加入幫忙，眾人合力將兩位長者攙扶至鄰近旅店大廳歇息；在警方與熱心民眾的細心照料下，老翁體力逐漸恢復，身體狀況順利好轉，其妻子不斷道謝，並表示無需送醫。

據了解，70多歲陳姓夫妻是從台中市前往台南市旅遊，住在中西區另一間旅社，昨天出門後，沒想到下午老翁低血糖發作，還好女警及時關心；女警奔走救援過程，被民眾目擊並在社群媒體Theads上發文，網友紛紛留言「幸好老人家沒事，感謝在場的每一位好人」、「台灣處處有溫情」、「如此美好的台南人情味真的是台南人的驕傲」。

分局長施衣峯呼籲，家中長者如有低血糖或相關慢性病史，出門時請隨身攜帶少許糖果或含糖飲料，並儘量由親友陪同同行，若在路上突發身體不適，可立即撥打 110 或 119 報案專線求助，以確保人身安全。

70多歲陳姓老翁帶著妻子前往台南中西區旅遊，因天氣炎熱低血糖發作導致身體抽搐，癱倒在街頭，女警徐淯湞緊急向飲料店家取得黑糖水給老翁喝下。圖／民眾提供

70多歲陳姓老翁帶著妻子前往台南中西區旅遊，因天氣炎熱低血糖發作導致身體抽搐，癱倒在街頭，女警徐淯湞（右）緊急向飲料店家取得黑糖水給老翁喝下。圖／民眾提供