快訊

2026年諾貝爾化學獎揭曉 法國與日本學者得獎

普悠瑪過站未停…司機「倒退嚕」退回礁溪站 台鐵道歉了

聽聞媒體人稱「新北掛了」 李四川：較在意市民的心聲與意見

聽新聞
0:00 / 0:00

7旬翁低血糖倒地妻子焦急 女警奔走救援、店家路人齊出力相助

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

70多歲陳姓老翁昨天帶著妻子前往台南中西區旅遊，因天氣炎熱低血糖發作導致身體抽搐，癱倒在街頭，其妻子無法視物，在旁焦急得不知所措；轄區第二警分局民權派出所警員徐淯湞巡邏經過，立即上前關心，緊急向飲料店家取得黑糖水給老翁喝下，讓他體力逐漸恢復。

女警徐淯湞昨天下午2時許前往中西區中正路與永福路2段口執行金融機構巡簽勤務時，發現一對老夫婦，老翁癱倒於街角，老婦因目不能視物，在旁驚慌焦急；女警立即上前關懷，得知老翁因低血糖發作導致身體抽搐，急需補充含糖食物發揮急救效果。

女警先折返銀行詢問，取得巧克力讓老翁食用，見狀況尚未明顯好轉，隨即至對面飲料店欲購買黑糖水；店家得知是要幫助老人家，表示無償提供。當時因老翁雙手無力，無法自行拿取杯子，女警遞送黑糖水讓老翁喝下，並撫慰其情緒。

彰化銀行駐衛警及熱心路人見狀，紛紛加入幫忙，眾人合力將兩位長者攙扶至鄰近旅店大廳歇息；在警方與熱心民眾的細心照料下，老翁體力逐漸恢復，身體狀況順利好轉，其妻子不斷道謝，並表示無需送醫。

據了解，70多歲陳姓夫妻是從台中市前往台南市旅遊，住在中西區另一間旅社，昨天出門後，沒想到下午老翁低血糖發作，還好女警及時關心；女警奔走救援過程，被民眾目擊並在社群媒體Theads上發文，網友紛紛留言「幸好老人家沒事，感謝在場的每一位好人」、「台灣處處有溫情」、「如此美好的台南人情味真的是台南人的驕傲」。

分局長施衣峯呼籲，家中長者如有低血糖或相關慢性病史，出門時請隨身攜帶少許糖果或含糖飲料，並儘量由親友陪同同行，若在路上突發身體不適，可立即撥打 110 或 119 報案專線求助，以確保人身安全。

70多歲陳姓老翁帶著妻子前往台南中西區旅遊，因天氣炎熱低血糖發作導致身體抽搐，癱倒在街頭，女警徐淯湞緊急向飲料店家取得黑糖水給老翁喝下。圖／民眾提供
70多歲陳姓老翁帶著妻子前往台南中西區旅遊，因天氣炎熱低血糖發作導致身體抽搐，癱倒在街頭，女警徐淯湞緊急向飲料店家取得黑糖水給老翁喝下。圖／民眾提供

70多歲陳姓老翁帶著妻子前往台南中西區旅遊，因天氣炎熱低血糖發作導致身體抽搐，癱倒在街頭，女警徐淯湞（右）緊急向飲料店家取得黑糖水給老翁喝下。圖／民眾提供
70多歲陳姓老翁帶著妻子前往台南中西區旅遊，因天氣炎熱低血糖發作導致身體抽搐，癱倒在街頭，女警徐淯湞（右）緊急向飲料店家取得黑糖水給老翁喝下。圖／民眾提供

70多歲陳姓老翁帶著妻子前往台南中西區旅遊，因天氣炎熱低血糖發作導致身體抽搐，癱倒在街頭，女警徐淯湞緊急向飲料店家取得黑糖水給老翁喝下。圖／民眾提供
70多歲陳姓老翁帶著妻子前往台南中西區旅遊，因天氣炎熱低血糖發作導致身體抽搐，癱倒在街頭，女警徐淯湞緊急向飲料店家取得黑糖水給老翁喝下。圖／民眾提供

低血糖 女警 妻子

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本威士忌買低賣高穩賺？7旬翁險領270萬 警設局逮48歲女車手

色摸腦麻女還譏「胸小沒感覺」 惡劣居服員判3年半…民事再賠40萬

驚見老婦站萬年溪喊不應！屏中生機警報案救人…民眾寫信校長表揚

如輪胎爆裂！夫妻激戰突「啪」一聲 49歲男下體劇痛發紫急送醫

相關新聞

影／疑因天雨路滑致車輛不穩 楊梅53歲駕駛大貨車撞斷號誌桿

桃園市楊梅區高上路一段與梅高路二段路口，5日發生交通事故，警方獲報後前往現場，經了解為53歲葉姓男子駕駛大貨車行經事故地點時，疑似因雨天路面濕滑，導致車輛不穩衝撞號誌桿，所幸未造成人員傷亡，毀損號誌桿經通知相關單位後已修復，經檢測駕駛酒測值為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。

駛出中山高大業隧道轎車自撞翻覆 中山高車流回堵難進基隆市區

1名女子今天開車駛出中山高速公路大業隧道，要進入基隆市區前，在29號橋上疑自撞後四輪朝天。消防人員前往救護時，開車女子意識清楚，送醫治療後脫險。事故發生後交通受阻，造成中山高回堵。肇事原因由警方調查中。

坪林山區大貨車會車不慎墜溪谷 57歲駕駛拋出車外OHCA送醫

新北市坪林區今天中午發生一起嚴重交通意外。一輛營業吊車於山路會車時，不慎失控摔落約15公尺深溪谷，57歲林姓駕駛當場被拋出車外，頭部重創失去呼吸心跳，緊急送往北市萬芳醫院搶救中。事故未造成其他人員受傷，車禍當事人雙方毒酒駕檢測均無，詳細肇事原因仍待警方釐清。

竹北多處天然氣球閥遭竊影響用氣安全 竹瓦加強巡查並報警追查

新竹瓦斯股份有限公司近期陸續發現竹北市部分社區集中錶位天然氣球閥遭竊，目前已知竹北市莊敬南路、隘口六街、自強北路及嘉豐七街等多處社區均遭竊。竹瓦對此表示，球閥屬新竹瓦斯公司財產，亦屬天然氣供氣系統重要安全設備，已向警方報案追查，並全面加強相關區域巡查。

影／馬路才鋪好南投阿伯私畫紅線 恐挨罰今拿菜瓜布跪地刷除

南投埔里北環路進行路面刨鋪工程，不料，路才鋪好1天，道路標線還沒畫好，一名阿伯昨（6日）用油漆私畫紅線，民眾發現直呼「超扯」也引發撻伐。公所已派員了解，警方開罰，阿伯今天手持菜瓜布和松香油努力刷除，也害慘了自己。

國三拖板車疑爆胎衝入邊坡翻覆 駕駛OHCA送醫

國三北上台南關廟路段今近午發生拖板車疑爆胎失控衝破邊坡翻覆，駕駛受困車內OHCA，經緊急救出送醫命危，詳細肇事原因警方深入釐清中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。