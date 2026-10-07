坪林山區大貨車會車不慎墜溪谷 57歲駕駛拋出車外OHCA送醫

新北市坪林區今天中午發生一起嚴重交通意外。一輛營業吊車於山路會車時，不慎失控摔落約15公尺深溪谷，57歲林姓駕駛當場被拋出車外，頭部重創失去呼吸心跳，緊急送往北市萬芳醫院搶救中。事故未造成其他人員受傷，車禍當事人雙方毒酒駕檢測均無，詳細肇事原因仍待警方釐清。

新北市警方今天中午12時45分接獲報案，指稱坪林區上坑子口附近山路發生車禍。警方與消防人員迅57速趕抵現場處置。

經調查，事發當時由林姓男子（57歲）駕駛的「綠德環保工程」營業吊車，行經上坑子口路段上坡處時，與一輛由高姓女子（45歲）駕駛的長照租賃小客車進行會車。吊車於過程中不慎失控打滑摔落約15公尺深溪谷，林姓駕駛當場遭拋飛車外，後腦勺受到重創，救護人員到場時已無生命跡象，隨即由119救護車送往萬芳醫院全力救治。

長照小客車上當時載有2名長者及1名看護。由於兩車並未發生直接碰撞，高姓女駕駛與車上3名乘客均未受傷，未送醫處置。

事故發生後，坪林分駐所隨即派遣員警陳守洋、張誌恒前往現場進行測繪、照相蒐證，並執行現場交通疏導管制。警方提醒，山區道路較為狹窄且彎道多，駕駛人行經會車路段時應減速慢行並保持安全距離，以維護行車安全。

新北市坪林區今天中午發生一起嚴重交通意外。一輛營業吊車於山路會車時，不慎失控摔落約15公尺深溪谷，57歲林姓駕駛當場被拋出車外，頭部重創失去呼吸心跳，緊急送往北市萬芳醫院搶救。記者王長鼎／翻攝

新北市坪林區今天中午發生一起嚴重交通意外。一輛營業吊車於山路會車時，不慎失控摔落約15公尺深溪谷，57歲林姓駕駛當場被拋出車外，頭部重創失去呼吸心跳，緊急送往北市萬芳醫院搶救。記者王長鼎／翻攝

新北市坪林區今天中午發生一起嚴重交通意外。一輛營業吊車於山路會車時，不慎失控摔落約15公尺深溪谷，57歲林姓駕駛當場被拋出車外，頭部重創失去呼吸心跳，緊急送往北市萬芳醫院搶救。記者王長鼎／翻攝