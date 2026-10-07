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竹北多處天然氣球閥遭竊影響用氣安全 竹瓦加強巡查並報警追查

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹瓦斯股份有限公司近期陸續發現竹北市部分社區集中錶位天然氣球閥遭竊，目前已知竹北市莊敬南路、隘口六街、自強北路及嘉豐七街等多處社區均遭竊。竹瓦對此表示，球閥屬新竹瓦斯公司財產，亦屬天然氣供氣系統重要安全設備，已向警方報案追查，並全面加強相關區域巡查。

新竹瓦斯公司表示，集中錶位球閥是各住戶天然氣管線的重要切換開關，當室內管線或燃氣設備發生嚴重洩漏，或遇有火災、地震等緊急狀況時，可立即關閉球閥，從源頭阻斷天然氣持續進入用戶端，避免造成二次災害。

竹瓦強調，擅自拆卸或竊取球閥，不僅可能影響緊急狀況下的天然氣遮斷功能，拆卸不當更可能造成天然氣洩漏，衍生火災、氣爆等公共安全風險。相關行為除可能涉及竊盜刑責外，如造成公共危險，亦可能涉及天然氣事業法相關刑事責任，將依法追究。

針對近期球閥遭竊情形，新竹瓦斯已報警全力追查中，同時加強集中錶位巡查及安全檢查，並與社區管理委員會、保全人員及警方保持聯繫，共同防範類似案件再次發生。

竹瓦呼籲，社區住戶、管委會及保全人員如發現陌生人士於集中錶位附近逗留，或有使用工具拆卸球閥、瓦斯管線等可疑行為，請提高警覺並報警，同時通報新竹瓦斯公司派員前往確認。如發現天然氣設備遭拆卸、破壞或聞到疑似天然氣異味，請勿自行操作設備，應儘速通報，由專業人員到場處理，共同維護社區用氣安全。

竹瓦對此表示，球閥屬新竹瓦斯公司財產，亦屬天然氣供氣系統重要安全設備，已向警方報案追查，並全面加強相關區域巡查。圖／新竹縣府提供
竹瓦對此表示，球閥屬新竹瓦斯公司財產，亦屬天然氣供氣系統重要安全設備，已向警方報案追查，並全面加強相關區域巡查。圖／新竹縣府提供

左邊是天然氣球閥被竊，右邊是正常天然氣球閥。圖／新竹縣府提供
左邊是天然氣球閥被竊，右邊是正常天然氣球閥。圖／新竹縣府提供

竹北 天然氣 新竹瓦斯公司

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