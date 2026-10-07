竹北多處社區天然氣球閥遭竊 新竹瓦斯報警追查

新竹瓦斯公司今天說，近期陸續發現竹北市多處社區集中錶位的天然氣球閥遭竊，涉及莊敬南路、隘口六街、自強北路及嘉豐七街等地，已報警追查並加強巡查。

新竹瓦斯公司今天透過文字表示，集中錶位球閥是住戶天然氣管線的重要切換開關，發生瓦斯洩漏、火災或地震等緊急狀況時，可關閉球閥阻斷天然氣進入用戶端。

新竹瓦斯公司指出，擅自拆卸球閥除影響緊急遮斷功能，若拆卸不當也可能造成天然氣洩漏，衍生火災、氣爆等公共安全風險。

新竹瓦斯公司表示，目前已向警方報案，並加強集中錶位巡查及安全檢查，同時與社區管委會、保全人員及警方聯繫，防範類似案件再次發生。

新竹瓦斯公司呼籲，民眾若發現陌生人士在集中錶位附近逗留或拆卸設備，應立即報警；若發現設備遭破壞或聞到天然氣異味，勿自行操作，應通報瓦斯公司派員處理。