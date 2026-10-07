影／馬路才鋪好南投阿伯私畫紅線 恐挨罰今拿菜瓜布跪地刷除

南投埔里北環路進行路面刨鋪工程，不料，路才鋪好1天，道路標線還沒畫好，一名阿伯昨（6日）用油漆私畫紅線，民眾發現直呼「超扯」也引發撻伐。公所已派員了解，警方開罰，阿伯今天手持菜瓜布和松香油努力刷除，也害慘了自己。

埔里北環路為當地市區重要道路，為提升道路品質及安全，其中針對忠孝路至中山路2段施工重新刨鋪路面，前天才鋪好全長近400公尺路面，正在進行道路標誌標誌劃設作業，就有阿伯迫不及待的拿紅色油漆在嶄新的路面上自行畫設紅線。

而遭私畫紅線的位置就在北環路的一處宮廟前，由於該路段路側白線已畫設完成，一名阿伯疑擔心宮廟門口若被停車，恐影響香客及身障者出入，昨天就拿著紅色漆與刷子在才鋪好的路面上自行畫設禁止停車的標誌格線，民眾經過看了傻眼。

路過民眾看見才鋪好的全新路面已遭私畫紅線，到地方臉書社團PO文貼照抱怨直呼「超扯」，並指「北環路才剛鋪好那麼美，有間廟前已經有人自己拿油漆在門口畫紅線」，引發網友群起撻伐，當地公所主動派員到場了解，廠商也已報警。

由於，在道路上擅自畫線涉及毀損公物，且違反相關交通法規，警方循線找到私自畫線的阿伯，警方表示，根據「道路交通管理處罰條例」擅自設置或變更道路交通標誌、標線、號誌或其類似之標識，可處以1200元以上2400元以下罰鍰。

據了解，動手私畫紅線的阿伯得知已經觸法後，只好手持菜瓜布和松香油，或跪或蹲的努力將路面上紅色格線全部刷除，但刷除不易，阿伯刷到懷疑人生，且就算刷除，也難免留有刷痕，真的害慘自己。

埔里鎮公所表示，由於北環路道路改善工程尚未完工驗收，履約責任仍在廠商，已要求廠商對行為人究責且限期內恢復原狀，也提醒民眾不得私自畫設道路標誌標線，有疑慮可向公所反映，經相關單位會勘評估，再由政府單位執行劃設作業。

南投埔里北環路的路面才鋪好1天，一名阿伯6日就用油漆私畫紅線，恐遭開罰挨告，7日趕緊拿菜瓜布和松香油努力刷除紅漆。圖／民眾提供