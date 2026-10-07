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國三拖板車疑爆胎衝入邊坡翻覆 駕駛OHCA送醫
國三北上台南關廟路段今近午發生拖板車疑爆胎失控衝破邊坡翻覆，駕駛受困車內OHCA，經緊急救出送醫命危，詳細肇事原因警方深入釐清中。
事故發生在上午10時53分許，地點在國道3號北上366.2公里處（台南關廟路段）國道警方初步調查，一輛拖板車不明原因衝出邊坡，車頭與車身翻覆導致駕駛受困在內。
由於地點位處台南、高雄交界，台南市消防局獲報後出動4車9人，高雄市支援5車10人前往現場，發現年約60歲駕駛已無呼吸心跳，消防搶救人員使用破壞器材將其救出，將男駕駛送往台南市立醫院搶救中，不過情況不樂觀。
有民眾指出，該拖板車疑因爆胎失控，車子才會衝破邊坡，警方指出，全案將深入釐清。
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