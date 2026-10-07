國三拖板車疑爆胎衝入邊坡翻覆 駕駛OHCA送醫

新北市蘆洲區長興路158巷靠近長樂路，上午11時許傳出住宅火警，現場是4層樓連棟透天，邊間戶的3樓臥室失火，房屋外觀沒有明顯火煙。1名男性住戶由外趕回家查看，臉和身體被濃煙燻黑且輕微嗆傷送醫檢查，消防隊迅速撲滅火勢，臥室內主要燃燒電腦和風扇、面積約5平方公尺，詳細原因尚待鑑識調查。

2026-10-07 12:09