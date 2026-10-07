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嘉義大貨車擦撞機車釀騎士死亡 駕駛辯「沒發現」遭起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉今年5月發生死亡車禍，43歲楊姓大貨車駕駛行經民雄鄉文化路快車道時，疑未注意右側車道機車，向右偏行擦撞，造成騎士人車倒地，遭大貨車輪胎輾過死亡；楊男肇事後未停車查看或報警，逕自駛離現場。嘉義地檢署偵結，依過失致死、肇事逃逸等罪嫌起訴。

起訴書表示，楊男今年5月22日上午8時9分許，駕駛營業大貨車沿民雄鄉文化路快車道由北往南行駛，行經文化路與工業一路交岔路口時，原應注意車輛行駛時應保持安全距離，並注意前後左右車況。當時天候晴朗、日間自然光線，道路乾燥、無缺陷及障礙物，視距良好，並無不能注意情形。

檢方調查，楊男行駛途中疏未注意右側慢車道的機車，車輛向右偏行後，大貨車右側車身與機車左側發生擦撞，導致騎士賴男人車倒地，隨後遭大貨車輪胎輾過，賴男因頭頸部開放性損傷，傷重死亡。

事故發生後，楊男並未停車處理。檢方認為，他行經肇事地點時，駕駛的大貨車已有明顯碰撞聲響，車輛也有高低起伏，應可察覺可能發生交通事故並造成人員傷亡，卻未呼叫救護車、報警，也沒有留下姓名及聯絡方式，即駕車離開現場。

案件經賴男家屬提出告訴，警方調閱現場監視器、行車紀錄器、公路監理系統資料，並配合現場勘查、相驗及車輛鑑定等資料追查。楊男接受警詢及偵查時坦承當時駕駛大貨車，但否認肇事逃逸，辯稱「沒有發現與人發生交通事故」。檢方依相關影像、車輛行駛狀況及鑑定結果，未採信其說法。

嘉義地檢署認為，楊男涉嫌過失致死及駕駛動力交通工具發生交通事故致人死亡而逃逸等罪，兩罪行為互殊，建請法院分論併罰提起公訴。

嘉義死亡車禍肇事後駛離，大貨車駕駛辯沒發現仍遭起訴。聯合報系資料照
嘉義死亡車禍肇事後駛離，大貨車駕駛辯沒發現仍遭起訴。聯合報系資料照

嘉義 騎士 死亡 車禍 機車

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