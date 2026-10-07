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桃園大溪警多元取締交通違規奏效 總件數與噪音車都下降逾40%

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市大溪警分局取締超速等交通違規，至10月4日已取締8698件，比較去年8月逾1萬3000件，顯示透過不同取締手段嚇阻違規已經發揮效果，其中「靜桃專案」聯合執法顯著，不但違規件數減少，民眾陳情反映噪音車的件數也下降。

大溪警分局表示，依據環境部噪音車檢舉網統計，桃園市噪音車陳情案件自2023年1月起逐月攀升，同年5月達434件，6月推動「靜桃」計畫，至今年9月，透過聯合稽查、噪音檢測及交通執法等措施，陳情案件平均降至每月240件，較2023年5月高峰下降44.7%。

大溪警分局今年已辦理13場環警監聯合稽查「靜桃」勤務，共查獲31件噪音違規案件，多數在上半年，下半年只有零星個案。以最近一次10月3日靜桃聯合稽查為例，取締重點放在山路，當日上午在復興區復興路三段執行聯合稽查，攔查的汽、機車中，一輛大型重機檢測噪音值達112分貝，超過標準值94分貝有18分貝，當場告發將裁罰3600元。

大溪警分局長徐章哲說明，為持續提升執法成效，將依據噪音車陳情熱點及違規態樣，滾動調整勤務部署，並於假日及夜間等高風險時段，加強復興區主要聯外道路及山區熱點路段機動攔查，透過環警監聯合執法，落實噪音檢測及違規告發。此外，分局也將持續評估運用科技執法設備，強化噪音車輛辨識及查緝效能，並結合林業及自然保育署等相關單位，在拉拉山、東眼山等自然景點加強宣導。

靜桃專案讓復興區山路噪音車減少許多。記者鄭國樑／攝影
靜桃專案讓復興區山路噪音車減少許多。記者鄭國樑／攝影

警方和環保、監理單位3日在復興區執行靜桃專案，攔下一輛紅牌重機，檢測分貝超標，當場告發。記者鄭國樑／翻攝
警方和環保、監理單位3日在復興區執行靜桃專案，攔下一輛紅牌重機，檢測分貝超標，當場告發。記者鄭國樑／翻攝

交通違規 噪音 桃園

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