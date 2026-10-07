台中西屯環中路橋下驚見女浮屍身分成謎 明日檢方相驗查死因

台中市西屯區環中路二段與僑大二街橋下今日清晨驚見浮屍，路過民眾發現後報案，消防人員到場確認死者為一名年約40至60歲女性，已明顯死亡。現場未發現證件及遺書，外觀暫無打鬥外傷等外力介入跡象，警方正持續釐清身分，遺體已移置殯儀館，預計明日相驗，釐清死者死因。

台中市消防局今日清晨6時32分獲報，西屯區環中路二段與僑大二街橋下，有救護案件，立即派遣協和分隊3車7人前往，到場發現，死者在橋下的港尾子溪，現場水深約50公分，將死者移至岸上後交由警方處理。

警方表示，死者因遺體泡水腫脹，年齡尚待確認，已通知發現民眾製作筆錄，將報請檢察官相驗，查明死者身分，明日釐清死因。

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