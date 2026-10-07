疑A柱擋視線 苗栗市新東大橋路口老翁行穿線被撞命危

一名老翁今天上午在苗栗市經國路、新東大橋路口行穿線，遭到大貨車直接撞及倒地，重傷送醫加護病房察治療，警方初步研判大貨車A柱影響司機大視線肇事，老翁命危身分不詳，全案由警方進一步處理中。

苗栗警分局南苗派出所今天上午7時58分接獲報案，苗栗市新東大橋經國路、新東街口發生大貨與行人碰撞交通事故，造成行人重傷，警員到場後立即協助管制疏導交通，受傷倒地老翁經由救護車送醫，轉加護病房察治療，尚未脫離險境。

警方初步調查，李姓男子（37歲）駕駛大貨車由新東大橋東往西行駛，至經國路口左轉時，與新東街東往西橫越馬路老翁發生碰撞，李男未有飲酒情形，表示看到老翁時，老翁人就在車頭前，來不及煞停撞上，老翁隨身沒有身分證明文件，警方在附近查訪家屬中，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗分局提醒用路人不論駕駛或行人都應隨時保持警覺，駕駛行經行人易穿越路段應減速慢行、注意周遭動態，並確實遵守交通規則，另提醒長輩晨昏或夜晚外出時，應穿著亮色衣物並配戴反光配件以提高能見度，以確保自己與用路人生命財產安全。

一名老翁今天上午在苗栗市經國路、新東大橋路口行穿線，遭到大貨車直接撞及倒地，重傷送醫加護病房察治療。圖／苗栗警察分局提供