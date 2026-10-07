學生校園吵家長校外談判互看不順眼 找親友助陣引爆衝突警逮11人

台中市某國中上周發生一起學生墜樓案，該生不幸去世，學生父親今天控訴校有行政疏失且未公布真相，要求台中市教育局介入調查；他哽咽表示，過不久就是孩子的生日，原本要帶小孩去日本過生日，如今機票都訂好了，卻發生這樣的事情。

2026-10-07 11:56