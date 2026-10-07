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學生校園吵家長校外談判互看不順眼 找親友助陣引爆衝突警逮11人
網路平台傳出桃園市大溪區某國中外8、9人持球棒「巡街」，隨後發生衝突，引起經過的民眾驚慌，警方獲報調派警網圍捕，漏夜帶回11人，初步釐清為兩名國中生在學校互看不順眼口角，雙方家長昨晚約在學校附近談判並引發衝突，警方詢問後依毀損等罪嫌函送桃園地檢署偵辦並追查相關案情。
大溪警分局圳頂派出所昨晚8時許接獲報案，指稱大溪區仁和七街發生多人衝突，立即派員到場處理，分局同時調派其他警網支援，到場後盤查尚未離開現場的涉案者，隨後陸續帶回、通知合計11人到派出所釐清案情。初步了解學生雙方的家長因為孩子在學校口角，晚上下班後約出來談判並互相指責對方孩子先挑起事端，眼見衝突一觸即發，雙方都找親友助勢，最後引發打群架衝突，並造成35歲吳男頭部撕裂傷，送醫後無礙。
警方連夜帶回11人到案，製作筆錄釐清責任，並完成校安通報，今日並加強校園周邊巡查及聯繫。
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