快訊

高鐵無線電系統遭入侵釀多班列車急煞 2駭客遭訴主嫌男大生求刑2年

台股5萬點明明近在咫尺卻過不了？分析師曝原因在這裡

西班牙住房危機撼動政局！總理宣布提前大選拆彈

聽新聞
0:00 / 0:00

中市國中生墜樓亡…父哽咽「本來要帶他去日本過生日」 要求市府調查

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中市某國中上周發生一起學生墜樓案，該生不幸去世，學生父親今天控訴校有行政疏失且未公布真相，要求台中市教育局介入調查；他哽咽表示，過不久就是孩子的生日，原本要帶小孩去日本過生日，如今機票都訂好了，卻發生這樣的事情。

教育局長蔣偉民表示，上周五發生學生墜樓的不幸事件，學校第一時間就通知家長，並詢問是否需要協助，市府也要求校方對全校師生做安心輔導；針對家長訴求，市府會組成調查委員會，包含律師代表、家長代表以及學校行政人員代表，一一查證後向家長說明事件經過。

民進黨議員鄭功進今天陪同學生父親開記者會，表示據他所知，該案是由於該生與班上其他學生有一些物品糾紛，教師要求該生去學務處看影片，該生離開教室後墜樓；整件案子有許多尚待釐清的問題，包含學生是否有完整陳述機會與適當陪伴、學校行政流程是否有疏漏等等。

學生父親表示，孩子涉及糾紛被要求前往學務處，為何沒有其他老師或同學陪同，而讓國中學生獨自面對？學校雖然有提供監視器，僅有樓梯間影像，仍存在空白地帶；他身為父親，沒有在第一時間接到通知，知道時孩子已經去世了，後續和校方聯繫過程中，校方還將狀況引導到孩子的心理問題。

學生父親說，孩子興趣廣泛，成績雖不頂尖，也處在中間位置，家長沒有給太多壓力，甚至不久後就是孩子生日，他們本來要去日本過生日，機票都訂好了，每天興高采烈討論要去什麼地方；孩子沒有情緒上的壓力，他無法接受校方的說法，要求由教育局邀請校外專家調查，釐清事情經過。

校方表示，案件發生當下，教師僅是請學生到學務處一趟，並沒有說要做什麼，學生自行前往學務處是校園慣例，除非事件非常嚴重，不然不會由教師陪同，後續也在第一時間將監視器畫面交給警方；學校已完成初步行政調查報告，送交教育局與家長，會持續協助關懷家屬。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市某國中上周有學生墜樓去世，學生父親（右）今天質疑學校處理過程有瑕疵，無法接受校方說法，要求市府組成調查小組釐清真相。記者陳敬丰／攝影
台中市某國中上周有學生墜樓去世，學生父親（右）今天質疑學校處理過程有瑕疵，無法接受校方說法，要求市府組成調查小組釐清真相。記者陳敬丰／攝影

台中市教育局長蔣偉民表示，會組成調查委員會，包含律師代表、家長代表以及學校行政人員代表，一一查證後向家長說明事件經過。記者陳敬丰／攝影
台中市教育局長蔣偉民表示，會組成調查委員會，包含律師代表、家長代表以及學校行政人員代表，一一查證後向家長說明事件經過。記者陳敬丰／攝影

民進黨議員鄭功進（中）表示，該學生與其他學生有物品糾紛，被叫去學務處看影片，途中墜樓，全案有許多尚待釐清的問題，市府須成立真相調查委員會調查。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員鄭功進（中）表示，該學生與其他學生有物品糾紛，被叫去學務處看影片，途中墜樓，全案有許多尚待釐清的問題，市府須成立真相調查委員會調查。記者陳敬丰／攝影

國中生 墜樓 教育局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中某國小26歲女老師死於女廁 學生打掃發現受驚嚇

松山區10名國小生爆食小卷後吐瀉 教育局曝學生狀況：檢體已送驗

金華國中陷午餐爭議…校長公開信諾檢視食安 盼學生：別急著為學校辯護

大馬校園安全敲警鐘 安華：前8月通報5681件霸凌案

相關新聞

中市國中生墜樓亡…父哽咽「本來要帶他去日本過生日」 要求市府調查

台中市某國中上周發生一起學生墜樓案，該生不幸去世，學生父親今天控訴校有行政疏失且未公布真相，要求台中市教育局介入調查；他哽咽表示，過不久就是孩子的生日，原本要帶小孩去日本過生日，如今機票都訂好了，卻發生這樣的事情。

影／畫面曝光！遊覽車載去竹科上班撞民宅 鐵柱「貫穿擋風玻璃」釀3傷

新竹縣北埔鄉今天上午發生一起遊覽車撞擊民宅事故，車上共22名乘客，其中3人受傷，分別為輕傷70歲的彭女、71歲的孟女，另一名60歲女性則意識不清，新竹縣政府消防局接獲通報後，立即派遣北埔、峨眉地區共3車7人前往現場救援，並將傷者分送醫院救治。

國三拖板車疑爆胎衝入邊坡翻覆 駕駛OHCA送醫

國三北上台南關廟路段今近午發生拖板車疑爆胎失控衝破邊坡翻覆，駕駛受困車內OHCA，經緊急救出送醫命危，詳細肇事原因警方深入釐清中。

嘉義大貨車擦撞機車釀騎士死亡 駕駛辯「沒發現」遭起訴

嘉義縣民雄鄉今年5月發生死亡車禍，43歲楊姓大貨車駕駛行經民雄鄉文化路快車道時，疑未注意右側車道機車，向右偏行擦撞，造成騎士人車倒地，遭大貨車輪胎輾過死亡；楊男肇事後未停車查看或報警，逕自駛離現場。嘉義地檢署偵結，依過失致死、肇事逃逸等罪嫌起訴。

桃園大溪警多元取締交通違規奏效 總件數與噪音車都下降逾40%

桃園市大溪警分局取締超速等交通違規，至10月4日已取締8698件，比較去年8月逾1萬3000件，顯示透過不同取締手段嚇阻違規已經發揮效果，其中「靜桃專案」聯合執法顯著，不但違規件數減少，民眾陳情反映噪音車的件數也下降。

台中西屯環中路橋下驚見女浮屍身分成謎 明日檢方相驗查死因

台中市西屯區環中路二段與僑大二街橋下今日清晨驚見浮屍，路過民眾發現後報案，消防人員到場確認死者為一名年約40至60歲女性，已明顯死亡。現場未發現證件及遺書，外觀暫無打鬥外傷等外力介入跡象，警方正持續釐清身分，遺體已移置殯儀館，預計明日相驗，釐清死者死因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。