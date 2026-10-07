中市國中生墜樓亡…父哽咽「本來要帶他去日本過生日」 要求市府調查

台中市某國中上周發生一起學生墜樓案，該生不幸去世，學生父親今天控訴校有行政疏失且未公布真相，要求台中市教育局介入調查；他哽咽表示，過不久就是孩子的生日，原本要帶小孩去日本過生日，如今機票都訂好了，卻發生這樣的事情。

教育局長蔣偉民表示，上周五發生學生墜樓的不幸事件，學校第一時間就通知家長，並詢問是否需要協助，市府也要求校方對全校師生做安心輔導；針對家長訴求，市府會組成調查委員會，包含律師代表、家長代表以及學校行政人員代表，一一查證後向家長說明事件經過。

民進黨議員鄭功進今天陪同學生父親開記者會，表示據他所知，該案是由於該生與班上其他學生有一些物品糾紛，教師要求該生去學務處看影片，該生離開教室後墜樓；整件案子有許多尚待釐清的問題，包含學生是否有完整陳述機會與適當陪伴、學校行政流程是否有疏漏等等。

學生父親表示，孩子涉及糾紛被要求前往學務處，為何沒有其他老師或同學陪同，而讓國中學生獨自面對？學校雖然有提供監視器，僅有樓梯間影像，仍存在空白地帶；他身為父親，沒有在第一時間接到通知，知道時孩子已經去世了，後續和校方聯繫過程中，校方還將狀況引導到孩子的心理問題。

學生父親說，孩子興趣廣泛，成績雖不頂尖，也處在中間位置，家長沒有給太多壓力，甚至不久後就是孩子生日，他們本來要去日本過生日，機票都訂好了，每天興高采烈討論要去什麼地方；孩子沒有情緒上的壓力，他無法接受校方的說法，要求由教育局邀請校外專家調查，釐清事情經過。

校方表示，案件發生當下，教師僅是請學生到學務處一趟，並沒有說要做什麼，學生自行前往學務處是校園慣例，除非事件非常嚴重，不然不會由教師陪同，後續也在第一時間將監視器畫面交給警方；學校已完成初步行政調查報告，送交教育局與家長，會持續協助關懷家屬。

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台中市某國中上周有學生墜樓去世，學生父親（右）今天質疑學校處理過程有瑕疵，無法接受校方說法，要求市府組成調查小組釐清真相。記者陳敬丰／攝影

台中市教育局長蔣偉民表示，會組成調查委員會，包含律師代表、家長代表以及學校行政人員代表，一一查證後向家長說明事件經過。記者陳敬丰／攝影