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台東買4台救災機器人至今仍沒出勤 議員質疑效益未使用原因曝

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣議會今天審查縣府總預算，議員簡維國質詢消防局指出，縣府前年編列預算購置4台履帶式救災機器人，過去也曾在仁愛之家等場所進行演練，但至今是否真正進入火場執行救災任務？消防局長盧東發坦言，機器人雖都有參與演習演練，但實際火災現場目前尚未出勤，主要受限於使用場域。

簡維國表示，無人機目前已廣泛運用於災害現場勘查，效率相當高，但縣府當初採購4台可進入火場的履帶式救災機器人，既然是為了防災救災用途，應該實際發揮功能，因此詢問消防局是否曾真正投入火場。

盧東發答詢表示，履帶式救災機器人平時都有參與演習演練，但實際火災現場比較適合開闊場域、工廠及石化工廠等災害環境；至於高樓及住宅火災，由於現場環境及進入條件限制，目前使用上仍有難度。

簡維國追問，既然4台機器人到目前為止除了演練之外，並沒有真正出勤，是否代表當初採購時對臺東實際救災環境的考量不足？未來若再爭取救災機器人，是否應朝機器狗或人形機器人等更適合複雜環境的設備發展。

對於當初為何選擇履帶式機器人，盧東發說明，當時是配合中央政策推動，無人載具、機器人以及未來無人船艇、水域救援等都屬於正在發展的產業鏈，中央初期也具有產業鼓勵性質，因此規畫各縣市採購項目及選項。

簡維國則認為，中央政策固然重要，但地方採購設備最重要的還是實際需求及使用效益，未來若再發生類似情況，應與中央協商，選擇真正符合地方救災環境、能實際派上用場的設備。

據了解，消防局現有履帶式救災機器人重，最高行走速度每小時1.9公里，可爬30度坡，連續行走約2.5小時、工作時間8小時，遙控距離約1公里，消防砲塔射水距離達65公尺，並具防火及降溫功能，可在隧道、工廠等高風險災害現場先行進入，將現場資訊回傳並進行降溫，降低消防人員進入危險區域的風險。

履帶式救災機器人，消防砲塔射水距離達65公尺。圖／台東縣政府提供
履帶式救災機器人，消防砲塔射水距離達65公尺。圖／台東縣政府提供

台東縣消防局購置4台履帶式救災機器人，具遠端操控、射水降溫等功能，但目前僅參與演習演練，尚未實際投入火災現場救災。圖／台東縣政府提供
台東縣消防局購置4台履帶式救災機器人，具遠端操控、射水降溫等功能，但目前僅參與演習演練，尚未實際投入火災現場救災。圖／台東縣政府提供

台東 議員 機器人 簡維國 災害 火災 無人機

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