影／台中民宅大火夫妻燒死一樓 10多位消防火調警方鑑識採證

台中市外埔區一棟鐵皮加蓋民宅今天凌晨發生大火，火勢猛烈，在屋內熟睡的一對夫妻疑似想逃命，都燒死在一樓成焦碳；10多位消防火調警方鑑識人員今天到場採證，調查起火原因，警方並調閱附近道路監視器，追查有無可疑人車。

死者是51歲泰籍男子和他台灣妻子47歲李姓女子，二人住在一樓後方房間，一樓前方停機車已燒到剩骨架，二樓是鐵皮加蓋，消防人員撲滅火勢時，剛開始在一樓發現一具燒成焦碳遺體，在二樓看到疑似另一具遺體，後來證實二樓焦碳是保齡球瓶，夫妻都死在一樓，疑似已從後方房間逃到前方，但火勢太大無法逃出；起火原因和二人死因將由警方報請檢察官和法醫相驗釐清。

據了解，這對夫妻結婚20多年，未育子女，二人都在腳踏車零件工廠工作，生活單純感情好，鄰居說他們待人和善，家人表示，最近沒聽過他們有何異狀，也未與人結怨；二人同住的鐵皮加蓋民宅住於外埔區土城路偏僻處，需從土城路再轉進狹窄道路才抵達，二側和後方有竹林很隱密，該區只有這對夫妻同住的民宅和另一棟三合院，據指出，三合院曾有複雜人員出入，幾個月前多數成員先後入獄，已很久沒進出三合院。

大甲警分局表示，今天凌晨4時40分撲滅火勢，經初步勘查，屋內發現2具焦屍，身分疑為屋主李姓女子及其泰籍丈夫，警方聯繫屋主親屬到場協助身分辨識。

警方表示，目前起火原因尚待釐清，後續將由消防局火調人員進行火災原因調查，警方鑑識人員亦將會同消防局火調課採證、蒐集相關事證，待調查釐清後，再由大甲分局報請檢察官相驗，以釐清確切死因及相關事證。

台中市消防局今天凌晨3時7分獲報，中市外埔區土城路住宅火警案，派遣第五大隊、轄區外埔分隊等7個單位，出動各式消防車共15車、救護車4車，消防人員43人，由第五大隊大隊長蔡孟栩擔任現場指揮官。

火勢猛烈，現場為2樓鐵皮加蓋住宅燃燒延燒至竹林，消防人員到場立即出水搶救，火勢於4時8分控制、4時12分撲滅，燃燒面積共約20平方公尺，2名民眾明顯死亡，51歲泰國籍男子，47歲台灣女子，二人是夫妻，女子為屋主，起火原因由火調人員調查中。

台中市外埔區今天凌晨發生民宅大火，一對夫妻被燒成焦碳，大批火調和鑑識人員到場採證。記者游振昇／攝影

台中市外埔區今天凌晨發生民宅大火，一對夫妻被燒成焦碳，大批火調和鑑識人員到場採證，一樓機車也燒到剩骨架。記者游振昇／攝影

台中市外埔區今天凌晨發生民宅大火，一對夫妻被燒成焦碳，大批火調和鑑識人員到場採證。記者游振昇／攝影

台中市外埔區今天凌晨發生民宅大火，一對夫妻被燒成焦碳，大批火調和鑑識人員到場採證。記者游振昇／攝影