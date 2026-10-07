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影／畫面曝光！遊覽車載去竹科上班撞民宅 鐵柱「貫穿擋風玻璃」釀3傷
新竹縣北埔鄉今天上午發生一起遊覽車撞擊民宅事故，車上共22名乘客，其中3人受傷，分別為輕傷70歲的彭女、71歲的孟女，另一名60歲女性則意識不清，新竹縣政府消防局接獲通報後，立即派遣北埔、峨眉地區共3車7人前往現場救援，並將傷者分送醫院救治。
據了解，余姓駕駛今天清晨載運清潔外包人員，欲前往新竹科學園區公司上班，行經北埔鄉埔尾路段，疑因查看車內乘客掉落物品，未注意前方路況，煞車不及撞上路旁建築物冷氣室外機，並沿建築物外壁擦撞，造成屋簷鐵柱插入擋風玻璃。
警方表示，駕駛無酒駕及毒駕情事，詳細肇事原因仍待調查釐清。竹東分局呼籲，民眾駕駛車輛務必注意行車狀況，以維護全體用路人行車安全。
新竹縣政府消防局表示，本案共有3名傷者，均為新竹縣民，其餘乘客由現場相關單位協助處理。消防人員完成現場救護及相關處置後，並依規通報警察機關進行後續事故調查。
新竹縣政府消防局提醒，駕駛大型車輛行經住宅區、狹窄道路或路況較複雜路段時，應減速慢行並注意車輛周邊環境，乘客搭乘遊覽車時也應全程繫妥安全帶，以降低事故發生時的傷害風險。
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