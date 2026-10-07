萬華警反駁3年前「白嫖」指控 警：查無實據、遭記大過另有其人

台灣前進等團體今天赴萬華警分局前召開記者會，追問莊姓員警3年前遭指控「白嫖」等警紀爭議，質疑警方當年承諾調查卻未公布結果。萬華分局澄清，2023年接獲相關情資後已展開調查，查閱監視器、訪談相關外籍女子、關係人及通譯，最後查無莊員有言語不當或白嫖招妓情事，並於同年11月15日將調查結果回覆質詢議員。

萬華分局指出，2023年2月偵辦外籍應召女子逾期居留案件時，外界曾質疑莊員對應召女子有不當言詞，甚至涉及白嫖。分局同年11月3日獲悉相關指控後，立即調閱影像、訪查相關人員，調查後認定沒有證據證明相關指控。

至於台北市議會公報中提及另有員警因涉足「鑽石大樓」性交易遭記一大過、調整服務地區，萬華分局也澄清，該案是警方2023年10月偵辦色情案件時，自清發現另名員警涉足不當場所所作處分，「並非莊姓員警」。

分局表示，本月3日搜索西門町BDSM酒吧，是接獲民眾檢舉後蒐證，由檢察官指揮並取得法院搜索票執行；莊員因搜索過程言詞不當，已遭行政懲處，但與3年前遭指控白嫖屬不同事件。

萬華分局強調，員警風紀案件均採「零容忍、毋枉毋縱」立場，將持續查處違紀情形。