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疑疲勞駕駛！宜蘭女子開廂型車撞毀變電箱 深夜造成9百多戶停電
宜蘭五結鄉昨晚發生危險車禍，一名59歲白姓女子疑似疲勞駕駛，行經利成路二段時車輛突然向右偏移，直衝路旁撞倒公車站牌、波及停放轎車，更將變電箱整座撞凹，造成當地900多戶停電。
當時天候不佳雨天路滑，休旅車雖緩慢行進，隨後仍傳出巨響，強烈撞擊導致公車站牌應聲倒地，白姓駕駛也因此受到輕微腦震盪，全身臉部及四肢多處擦挫傷，所幸經緊急送醫治療後，並無大礙。
羅東警分局獲報後趕赴現場處理，經檢測確認白姓駕駛沒有酒駕情形。然而這場意外造成電力設施嚴重毀損，附近900多戶人家陷入黑暗，直到深夜11點多才搶修完恢復正常供電。
警方呼籲，駕駛人上路務必隨時注意周遭車況，切莫疲勞駕駛，並遵守標誌標線行駛以策安全。至於詳細的肇事原因與責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。
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