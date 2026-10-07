疑疲勞駕駛！宜蘭女子開廂型車撞毀變電箱 深夜造成9百多戶停電

台東縣議會今天審查縣府總預算，議員簡維國質詢消防局指出，縣府前年編列預算購置4台履帶式救災機器人，過去也曾在仁愛之家等場所進行演練，但至今是否真正進入火場執行救災任務？消防局長盧東發坦言，機器人雖都有參與演習演練，但實際火災現場目前尚未出勤，主要受限於使用場域。

2026-10-07 11:33