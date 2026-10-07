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3年前員警「白嫖」指控查到哪？團體赴萬華分局要求公布結果

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華警分局本月3日搜索西門町BDSM同志酒吧「Commander D」，因員警對身障者說出「他殘障還可以在裡面做愛喔？」等不當言論，引發執法及歧視爭議，北市警局事後懲處6名官警，市長蔣萬安也公開道歉。台灣前進等團體今天再赴萬華分局前舉行記者會，追問涉事莊姓員警過去遭指控「白嫖」的風紀舊案，要求警方公布當年調查結果。

團體指出，媒體近日追查莊員過去風紀爭議，萬華分局僅回應「予以尊重、不做回應」，既未承認也未否認；但翻查2023年台北市議會公報，當時已有議員質詢萬華員警遭應召站業者指控白嫖，時任警察局長並承諾兩周內查清楚，至今外界仍不知道調查結果。

中正萬華市議員參選人王振庭表示，當年業者除指控員警消費未付款，也曾聲稱有人允諾短期內不查緝，警方應交代相關指控最後如何查證；若媒體報導錯誤，就應公開替員警澄清，若確有其事則應究責，而非以「尊重報導」帶過。

日日春工作者郭姵妤表示，警方當然應查清員警有無白嫖，但此次酒吧事件也凸顯社會對身障者性需求的偏見；她並指出，2011年社會秩序維護法修法後，地方政府可設性交易專區，但至今沒有縣市落實，呼籲選舉期間正面討論性交易政策。

性產業勞動者權益推動協會理事長姚惠耀則認為，現行制度下警方掌握高度取締權，性工作者與執法人員權力不對等，中央及地方應重新檢討性產業治理方式。

台灣前進等團體，今天前往萬華警分局，要求警方針對員警白嫖傳言說明。記者廖炳棋／攝影
台灣前進等團體，今天前往萬華警分局，要求警方針對員警白嫖傳言說明。記者廖炳棋／攝影

台灣前進等團體，今天前往萬華警分局，要求警方針對員警白嫖傳言說明。記者廖炳棋／攝影
台灣前進等團體，今天前往萬華警分局，要求警方針對員警白嫖傳言說明。記者廖炳棋／攝影

萬華 西門町 身障者 同志 蔣萬安 記者會

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