影／一中商圈送貨臨停一轉身 司機皮夾連雙證件、小孩健保卡全被偷

台中市北區太平路昨天上午發生車內竊案，一名貨運司機臨停送貨，返回車上後驚覺皮夾不翼而飛，內有雙證件及小孩健保卡等物品，合計損失約1萬元。他調閱行車紀錄器，發現一名陌生男子趁他離車時徒手拉開副駕駛座車門行竊，事後在網路發文公布當時的行竊影像，並倒派出所報案，警方正全力追緝竊嫌。

第二警分局育才派出所表示，報案人昨日上午7時許駕駛貨車至北區太平路與太平路19巷口附近送貨，將車輛臨停路旁，返回時發現放在車內的皮夾遭竊。調閱行車紀錄器畫面後確認，一名陌生男子趁車主離開期間，徒手開啟副駕駛座車門竊取皮夾，得手後隨即快步離開現場。報案人於當日16時許至派出所報案。

警方受理後，已立即保全行車紀錄器影像等相關證據，並擴大調閱案發地周邊監視器畫面，針對嫌犯行經路線積極追查，盡速釐清身分、緝捕到案。

第二警分局提醒，民眾停車離開車輛時，即使只是短暫停留，也應養成確認車門上鎖及隨身攜帶貴重物品的習慣，避免讓歹徒有機可乘；如發現可疑人車或財物遭竊，請立即撥打110報案，警方將積極查處，共同維護治安。

台中市一名貨車司機網路發文，昨天送貨時，遭一名陌生男子拿走車內錢包，損失約1萬元。圖／capoo_315提供