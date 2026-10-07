快訊

AI新時代／腦機介面到電信帝國 馬斯克生態系如何成形

東引指揮部「參2」上兵被吸收 翻拍機敏情報送給大陸公安廳

沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

聽新聞
0:00 / 0:00

影／一中商圈送貨臨停一轉身 司機皮夾連雙證件、小孩健保卡全被偷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區太平路昨天上午發生車內竊案，一名貨運司機臨停送貨，返回車上後驚覺皮夾不翼而飛，內有雙證件及小孩健保卡等物品，合計損失約1萬元。他調閱行車紀錄器，發現一名陌生男子趁他離車時徒手拉開副駕駛座車門行竊，事後在網路發文公布當時的行竊影像，並倒派出所報案，警方正全力追緝竊嫌。

第二警分局育才派出所表示，報案人昨日上午7時許駕駛貨車至北區太平路與太平路19巷口附近送貨，將車輛臨停路旁，返回時發現放在車內的皮夾遭竊。調閱行車紀錄器畫面後確認，一名陌生男子趁車主離開期間，徒手開啟副駕駛座車門竊取皮夾，得手後隨即快步離開現場。報案人於當日16時許至派出所報案。

警方受理後，已立即保全行車紀錄器影像等相關證據，並擴大調閱案發地周邊監視器畫面，針對嫌犯行經路線積極追查，盡速釐清身分、緝捕到案。

第二警分局提醒，民眾停車離開車輛時，即使只是短暫停留，也應養成確認車門上鎖及隨身攜帶貴重物品的習慣，避免讓歹徒有機可乘；如發現可疑人車或財物遭竊，請立即撥打110報案，警方將積極查處，共同維護治安。

台中市一名貨車司機網路發文，昨天送貨時，遭一名陌生男子拿走車內錢包，損失約1萬元。圖／capoo_315提供
台中市一名貨車司機網路發文，昨天送貨時，遭一名陌生男子拿走車內錢包，損失約1萬元。圖／capoo_315提供

台中市一名貨車司機網路發文，昨天送貨時，遭一名陌生男子拿走車內錢包，損失約1萬元。圖／capoo_315提供
台中市一名貨車司機網路發文，昨天送貨時，遭一名陌生男子拿走車內錢包，損失約1萬元。圖／capoo_315提供

一中商圈 健保卡 司機 竊盜 台中 健保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中大雅凌晨連3起疑縱火案 兩宮廟金紙櫃一轎車遭焚嫌犯仍在逃

影／北捷2個多月再傳潑灑不明液體事件 女搭板南線褲裙遭殃 警追嫌犯中

幼童上身赤裸光腳迷路 清水女警幫披警察制服保護

疑搶快闖紅燈！青埔自小客高速撞皮卡 電桿慘遭波及

相關新聞

影／台中外埔民宅大火夫妻燒成焦炭 起火原因疑不單純

台中市外埔區今天凌晨發生民宅大火，泰籍男子和台灣女子夫妻被燒成焦炭，起火原因由消防局火調人員調查中；據指出，這起火警發生原因疑不單純。

影／畫面曝光！遊覽車載去竹科上班撞民宅 鐵柱「貫穿擋風玻璃」釀3傷

新竹縣北埔鄉今天上午發生一起遊覽車撞擊民宅事故，車上共22名乘客，其中3人受傷，分別為輕傷70歲的彭女、71歲的孟女，另一名60歲女性則意識不清，新竹縣政府消防局接獲通報後，立即派遣北埔、峨眉地區共3車7人前往現場救援，並將傷者分送醫院救治。

中市國中生墜樓亡…父哽咽「本來要帶他去日本過生日」 要求市府調查

台中市某國中上周發生一起學生墜樓案，該生不幸去世，學生父親今天控訴校有行政疏失且未公布真相，要求台中市教育局介入調查；他哽咽表示，過不久就是孩子的生日，原本要帶小孩去日本過生日，如今機票都訂好了，卻發生這樣的事情。

台東買4台救災機器人至今仍沒出勤 議員質疑效益未使用原因曝

台東縣議會今天審查縣府總預算，議員簡維國質詢消防局指出，縣府前年編列預算購置4台履帶式救災機器人，過去也曾在仁愛之家等場所進行演練，但至今是否真正進入火場執行救災任務？消防局長盧東發坦言，機器人雖都有參與演習演練，但實際火災現場目前尚未出勤，主要受限於使用場域。

影／台中民宅大火夫妻燒死一樓 10多位消防火調警方鑑識採證

台中市外埔區一棟鐵皮加蓋民宅今天凌晨發生大火，火勢猛烈，在屋內熟睡的一對夫妻疑似想逃命，都燒死在一樓成焦碳；10多位消防火調警方鑑識人員今天到場採證，調查起火原因，警方並調閱附近道路監視器，追查有無可疑人車。

萬華警反駁3年前「白嫖」指控 警：查無實據、遭記大過另有其人

台灣前進等團體今天赴萬華警分局前召開記者會，追問莊姓員警3年前遭指控「白嫖」等警紀爭議，質疑警方當年承諾調查卻未公布結果。萬華分局澄清，2023年接獲相關情資後已展開調查，查閱監視器、訪談相關外籍女子、關係人及通譯，最後查無莊員有言語不當或白嫖招妓情事，並於同年11月15日將調查結果回覆質詢議員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。