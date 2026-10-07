第一一岸巡隊、第四海巡隊安平商港聯合演練 模擬救生救難與海洋汙染

海巡署南部分署第一一岸巡隊、艦隊分署第四海巡隊昨天在安平商港4號碼頭辦理救生救難演練，以「救生救難及時援處」及「海洋汙染緊急應變」兩大情境為主軸，藉由實兵演練強化海難事故及海洋汙染應變暨處置能力，熟稔、統合各單位應處量能及縝密溝通協調機制。

第一一岸巡隊指出，本次演練採「演練結合實務」模式辦理，模擬從狀況聯繫通報、救援能量整合、前進指揮所開設、油汙應變與相關裝備操作等各項處置流程；總計動員92 人次、船舶4艘、車輛11輛、無人機2架，另調用攔油索、吸油棉、汲油器、油水分離器及高壓清洗器等除汙設備。

整體演練情境貼近實務，並運用遙控式動力救生圈與單旋翼無人機等高科技裝備，實施拖帶及投放自動充氣式救生圈等方式執行救援任務，過程呈現實境，有效展現多方協同、緊密合作高度整合應（制）變狀況處置能力。

第一一岸巡隊說明，本次假安平商港4號碼頭辦理「台南市115年度海洋汙染緊急應變演練暨海巡署南部分署第一一岸巡隊救生救難演練」，是協同台南市環保局、消防局、嘉義縣環保局、第四海巡隊、警政署高雄警察總隊、消防署港務消防大隊、高雄港務公司安平港營運處、台灣中油股份有限公司等單位共同舉辦。

第一一岸巡隊呼籲，如於港區、岸際或海上發現危急狀況或有尋求協助的需求，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將立即派員前往處置，共同攜手保障人民生命、財產安全。

海巡署南部分署第一一岸巡隊、艦隊分署第四海巡隊昨天在安平商港4 號碼頭辦理救生救難演練，以「救生救難及時援處」及「海洋汙染緊急應變」兩大情境為主軸。圖／海巡提供

海巡署南部分署第一一岸巡隊、艦隊分署第四海巡隊昨天在安平商港4 號碼頭辦理救生救難演練，以「救生救難及時援處」及「海洋汙染緊急應變」兩大情境為主軸。圖／海巡提供

海巡署南部分署第一一岸巡隊、艦隊分署第四海巡隊昨天在安平商港4 號碼頭辦理救生救難演練，以「救生救難及時援處」及「海洋汙染緊急應變」兩大情境為主軸。圖／海巡提供

海巡署南部分署第一一岸巡隊、艦隊分署第四海巡隊昨天在安平商港4 號碼頭辦理救生救難演練，以「救生救難及時援處」及「海洋汙染緊急應變」兩大情境為主軸。圖／海巡提供