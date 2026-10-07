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超速成習慣？台東測速桿陸續拆 9個月超速違規仍居冠、開出1.6萬件

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣近年持續檢討測速照相及科技執法設備，部分未使用的測速空桿陸續拆除，不過警方最新公布的交通違規統計來看，駕駛人超速問題仍未明顯減少。今年1月至9月警方取締超速違規達1萬6095件，仍高居各類交通違規之首，也讓「測速設備減少後，駕駛人是否仍會超速」成為值得關注的交通課題。

縣警察局交通警察隊統計，今年1月至9月全縣共發生5143件道路交通事故，平均每天約19件；同期交通違規告發案件前三名，分別為超速（不含嚴重超速）1萬6095件、闖紅燈1萬4597件及違規停車7192件，其中超速及闖紅燈兩項合計逾3萬件。

值得注意的是，台東近年曾因測速照相設備密集、部分道路速限變化等問題引發討論，甚至有民眾認為外地遊客開車來台東時，容易因測速照相及速限問題產生壓力。警方今年也持續檢討測速設備配置，針對未使用的測速照相空桿陸續拆除。

目前全縣原有28支測速照相空桿，今年已先拆除5支，剩餘23支將配合預算逐步拆除。不過，空桿拆除並不代表取締設備全面撤除，警方仍依道路事故、車流及違規情形，在適當地點設置固定式測速及科技執法設備。

從今年前9個月統計來看，即使測速設備持續檢討、部分空桿拆除，超速仍是警方取締最多的交通違規。若以273天計算，今年前9個月平均每天約有59件超速及闖紅燈違規遭取締，其中超速約59件中的一半以上，顯示「搶快」仍是道路交通安全的一大問題。

警方表示，交通安全不能單靠測速照相或科技執法，駕駛人遵守速限、號誌及停車規定才是降低事故風險的根本。交通警察隊隊長吳昇忠呼籲，用路人不要抱持搶快或僥倖心態，開車、騎車除了追求便利，也應共同維護道路安全，建立利他用路觀念。

至於民眾關心測速設備是否過多，警方表示，相關設備設置及調整會依道路交通事故、車流及違規情形檢討，並非單純以取締開罰為目的。

台東警方持續檢討測速照相設備配置，部分未使用測速空桿陸續拆除，但今年前9月超速違規仍達1萬6095件。記者尤聰光／攝影
台東警方持續檢討測速照相設備配置，部分未使用測速空桿陸續拆除，但今年前9月超速違規仍達1萬6095件。記者尤聰光／攝影

測速 台東 交通違規

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