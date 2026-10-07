幼童上身赤裸光腳迷路 清水女警幫披警察制服保護

台中一名3歲男童日前晚上上身赤裸光腳外出要找父親卻迷路，路人發現報案，清水警分局員警到場協助，一名女警還幫男童披上「帥氣警察制服」護身，也幫忙尋獲家人。

台中市沙鹿區3歲男童日前晚上看見父親外出後，趁家人不注意時未穿上衣及鞋子便獨自溜出門，竟沿路徒步走到離家約一公里遠、車速極快的星輝路上，路過熱心民眾發現幼童獨自在路邊徘徊，險象環生，向警方報案求助。

中市清水警分局光華派出所接獲報案後，警員莊長學與吳依靜趕抵現場，男童年幼無法清晰表達父母姓名及住址，僅不斷重複喊著「要找爸爸」，員警見男童赤裸上身、赤腳且情緒緊張，先將其帶回派出所休息，提供餅乾與飲用水安撫情緒，女警吳依靜更體貼將自己的警用外套親自為男童穿上，並溫柔鼓勵「幫你穿上帥帥的警察制服，等等帶你找爸爸！」化解男童不安情緒。

警方雙管齊下，一方面在地臉書社團發布尋人訊息，另一方面動員員警返回現場擴大範圍，採「挨家挨戶」方式展開地毯式訪查，歷經15分鐘，員警終在距離現場1公里外詢問到認識該男童的鄰居，在鄰居的指引下順利帶其返家，剛好趕回家的祖父見孫子平安無事，頻頻向警方與熱心民眾表達深切感謝。

清水警分局光華派出所長吳嘉瑋呼籲，家中若有幼童，照顧者務必提高警覺，切勿讓孩童離開視線範圍，隨時注意其動向以防走失，避免因一時不察發生憾事。民眾如在路上發現疑有走失兒童，可立即撥打110請求警方協助，或先將兒童安置於安全處所，共同守護幼童安全。

台中一名男童上身赤裸光腳夜出尋父迷路，清水女警幫披「帥氣警察制服」護身，也幫尋獲家人。圖／警方提供