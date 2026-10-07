影／台中民宅大火夫妻燒成焦屍 消防火調與警方鑑識追查起火原因

台東縣近年持續檢討測速照相及科技執法設備，部分未使用的測速空桿陸續拆除，不過警方最新公布的交通違規統計來看，駕駛人超速問題仍未明顯減少。今年1月至9月警方取締超速違規達1萬6095件，仍高居各類交通違規之首，也讓「測速設備減少後，駕駛人是否仍會超速」成為值得關注的交通課題。

2026-10-07 09:22