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影／台中民宅大火夫妻燒成焦屍 消防火調與警方鑑識追查起火原因

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市外埔區一棟鐵皮屋民宅今天凌晨發生大火，火勢猛烈，一對夫妻被燒成焦屍，起火原因由消防火調和警方鑑識人員採證調查中，警方今天報請檢察官相驗遺體。

大甲警分局表示，今天凌晨4時40分撲滅火勢，經初步勘查，屋內發現2具焦屍，身分疑為屋主李姓女子及其泰籍丈夫，警方已聯繫屋主親屬到場協助身分辨識。

警方表示，目前起火原因尚待釐清，後續將由消防局火調人員進行火災原因調查，警方鑑識人員亦將會同消防局火調課採證、蒐集相關事證，待調查釐清後，再由大甲分局報請檢察官相驗，以釐清確切死因及相關事證。

台中市消防局今天凌晨3時7分獲報，中市外埔區土城路住宅火警案，派遣第五大隊、轄區外埔分隊等7個單位，出動各式消防車共15車、救護車4車，消防人員43人，由第五大隊大隊長蔡孟栩擔任現場指揮官。

火勢猛烈，現場為2樓鐵皮加蓋住宅燃燒延燒至竹林，消防人員到場立即出水搶救，火勢於4時8分控制、4時12分撲滅，燃燒面積共約20平方公尺，2名民眾明顯死亡，51歲泰國籍男子，47歲台灣女子，二人是夫妻，女子為屋主，起火原因由火調人員調查中。

台中市外埔區今天凌晨發生民宅大火，一對夫妻被燒成焦屍。圖／民眾提供
台中市外埔區今天凌晨發生民宅大火，一對夫妻被燒成焦屍。圖／民眾提供

台中市外埔區今天凌晨發生民宅大火，一對夫妻被燒成焦屍。圖／台中市消防局提供
台中市外埔區今天凌晨發生民宅大火，一對夫妻被燒成焦屍。圖／台中市消防局提供

台中 夫妻 台中市 火災

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