旅客趕著出國轎車隨意丟 航警連開10罰單、請民營拖吊車拖離

高雄國際機場10月3日發生旅客為趕著出境，竟將自轎車隨意違停在國際線大客車停車場前方道路，高雄航警取締時，發現車主已經離境。航警表示，又礙於無配置拖吊車，對轎車連開10張罰單後，請民營拖吊車拖離。

航警高雄分局表示，10月3日下午2時許，員警發現1輛轎車違規停放在高雄機場國際線大客車停車場前的道路，經調閱監錄畫面，發現車主約已進入出境安檢線，顯然是將車輛丟在路邊後直接出境。

警方除依法舉發，也聯絡車主家屬到場協助移車。不過，遲遲未見移車，警方繼續對這輛車開違停罰單，累計共開出10張罰單。

航警表示，高雄機場及高雄航空站目前均未配置拖吊車輛，加上鄰近縣市警察局的拖吊業務合約範圍並未涵蓋高雄機場，因此一般違規車輛才無法直接由警察機關拖吊，後來為避免急迫危險，認為有強制排除必要，警方將依道路交通管理處罰條例規定，請民間拖吊車拖離，相關移置費及保管費則由車主負擔。

航警提醒，高雄機場停車位有限，出境旅客應提早規劃交通行程，儘量搭乘大眾運輸工具或計程車前往機場，避免因找不到停車位違停，為趕搭飛機而隨意將車輛棄置路邊航廈道路。