快訊

61歲日男退休想先躺一個月！妻馬上遞出一張清單 他看完忍不住笑了

蔡康永捲政治風暴恐影響「康熙」合體？幕後推手曝真實進度

半導體用電高成長 傳要台積電「包電廠」？台電說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

音樂節嗨翻驚覺包包沒了！樂迷靠AirPods定位 北市警超商逮賊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大佳河濱公園4日晚上舉辦「2026 呼聲VOICES」音樂節，吸引大批樂迷朝聖，巫姓男子卻趁隙伸手行竊，楊姓男子發現隨身包包不翼而飛，利用AirPods藍牙耳機定位功能追蹤，報警抓人，果然在士林區某超商抓到巫男，全案共3人受害，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，該場音樂節規模龐大，設有4個大舞台，由於現場人潮眾多，巫男竟趁著群眾將目光聚焦在舞台表演時，四處搜尋目標，順手牽羊拿走民眾放置一旁的背包。

楊姓男子（22歲）4日晚上11點多發現包包失竊，機警開手機連線AirPods定位，發現包包一路往士林區大南路方向移動，立刻向報警求助。

圓山派出所獲報，隨即派員陪同楊男循著定位追查至士林夜市大南路的超商內，果然找到巫男，並在他隨身持有物品中查獲民眾遭竊的包包，現場另有其他被害人指認，個人背包同樣遭巫男拿走。

警方清查，全案共3名參加音樂節的民眾受害，遭竊財物包含背包、錢包、現金、信用卡及藍牙耳機等，總損失金額近萬元。

巫男警詢時矢口否認預謀犯案，辯稱經過看到包包放在地上，「以為是沒有人要的物品才拿走」，被依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

巫姓男子日前在音樂節趁人不備伸手行竊，楊姓男子發現隨身包包不翼而飛，利用AirPods藍牙耳機定位功能追蹤，報警抓人，果然在士林區某超商找到巫男，全案共3人受害，警詢後依竊盜罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
巫姓男子日前在音樂節趁人不備伸手行竊，楊姓男子發現隨身包包不翼而飛，利用AirPods藍牙耳機定位功能追蹤，報警抓人，果然在士林區某超商找到巫男，全案共3人受害，警詢後依竊盜罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝

AirPods 超商 音樂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

西門町知名BDSM酒吧遭搜！現場赫見一片肉色、用過保險套 負責人送辦

新竹偷拍引爆砸車私刑爭議 議員質疑教唆、里長澄清勸架喊告

西門町酒吧搜索案風波延燒 4警言詞不當申誡2次帶隊官記過

影／休假警台南玩高鐵站見疑詐騙集團車手提款 上前壓制逮人

相關新聞

資收廠有「護城河」內藏36名外籍黑工 移民署出動30多人突擊

桃園市觀音區一家資源回收廠涉嫌大量聘用非法外籍人士，廠區四周有排水溝宛如「護城河」，大門緊閉並設監視器、遠端門禁，非法工作者更長期住在廠內。移民署掌握情資後，上月29日聯合多個單位突擊，查獲泰國、印尼及孟加拉籍共36人，其中4人為失聯移工，其餘32人以觀光名義來台，依法帶回調查，並追究非法雇主責任。

旅客趕著出國轎車隨意丟 航警連開10罰單、請民營拖吊車拖離

高雄國際機場10月3日發生旅客為趕著出境，竟將自轎車隨意違停在國際線大客車停車場前方道路，高雄航警取締時，發現車主已經離境。航警表示，又礙於無配置拖吊車，對轎車連開10張罰單後，請民營拖吊車拖離。

音樂節嗨翻驚覺包包沒了！樂迷靠AirPods定位 北市警超商逮賊

台北市大佳河濱公園4日晚上舉辦「2026 呼聲VOICES」音樂節，吸引大批樂迷朝聖，巫姓男子卻趁隙伸手行竊，楊姓男子發現隨身包包不翼而飛，利用AirPods藍牙耳機定位功能追蹤，報警抓人，果然在士林區某超商抓到巫男，全案共3人受害，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

台中某國小26歲女老師死於女廁 學生打掃發現受驚嚇

台中市某國小一名26歲女老師今天早上在學校女廁死亡，學生打掃時發現受驚嚇，校方急報案，檢警今天下午相驗後，遺體發還家屬。

宜大旁麵店廚房起火濃煙直竄3層樓高 樓上出租套房學生驚慌逃生

宜蘭大學附近的一家麵店今天發生火警，由於店家樓上就是學生出租套房，濃煙向上竄到三層樓高，學生嚇壞驚惶逃生，警消也不敢大意，出動四個消防分隊前往，火勢在十幾分鐘內控制，店家燒到焦黑，初步調查起火點位於廚房，疑因抽油煙機起火釀災，所幸未造成傷亡。

新莊警暗夜冒雨處理車禍遭撞飛 越南移工稱視線不佳釀禍

新北市新莊分局29歲盧姓警員，昨晚至新莊區環漢路處理車禍案件時，23歲阮姓越南移工騎機車經過不慎將盧員撞飛，盧員重摔倒地臉部、膝蓋及手部多處擦挫傷，所幸並無大礙。阮男手腳也擦挫傷，稱下雨天色昏暗才不慎撞上，警依車禍流程處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。