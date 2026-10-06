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音樂節嗨翻驚覺包包沒了！樂迷靠AirPods定位 北市警超商逮賊
台北市大佳河濱公園4日晚上舉辦「2026 呼聲VOICES」音樂節，吸引大批樂迷朝聖，巫姓男子卻趁隙伸手行竊，楊姓男子發現隨身包包不翼而飛，利用AirPods藍牙耳機定位功能追蹤，報警抓人，果然在士林區某超商抓到巫男，全案共3人受害，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，該場音樂節規模龐大，設有4個大舞台，由於現場人潮眾多，巫男竟趁著群眾將目光聚焦在舞台表演時，四處搜尋目標，順手牽羊拿走民眾放置一旁的背包。
楊姓男子（22歲）4日晚上11點多發現包包失竊，機警開手機連線AirPods定位，發現包包一路往士林區大南路方向移動，立刻向報警求助。
圓山派出所獲報，隨即派員陪同楊男循著定位追查至士林夜市大南路的超商內，果然找到巫男，並在他隨身持有物品中查獲民眾遭竊的包包，現場另有其他被害人指認，個人背包同樣遭巫男拿走。
警方清查，全案共3名參加音樂節的民眾受害，遭竊財物包含背包、錢包、現金、信用卡及藍牙耳機等，總損失金額近萬元。
巫男警詢時矢口否認預謀犯案，辯稱經過看到包包放在地上，「以為是沒有人要的物品才拿走」，被依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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