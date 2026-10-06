資收廠有「護城河」內藏36名外籍黑工 移民署出動30多人突擊

桃園市觀音區一家資源回收廠涉嫌大量聘用非法外籍人士，廠區四周有排水溝宛如「護城河」，大門緊閉並設監視器、遠端門禁，非法工作者更長期住在廠內。移民署掌握情資後，上月29日聯合多個單位突擊，查獲泰國、印尼及孟加拉籍共36人，其中4人為失聯移工，其餘32人以觀光名義來台，依法帶回調查，並追究非法雇主責任。

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊表示，日前接獲線報，指觀音區一家資源回收廠涉嫌大量聘用非法外籍人士工作，專勤隊多次派員前往探查，發現廠區位於道路盡頭，聯外道路狹窄，四周又有寬達數尺的排水溝環繞，宛如「護城河」，地點相當隱蔽。

專勤隊指出，廠區大門平時緊閉並裝設監視器，只有熟悉的人車抵達時，才會透過遠端遙控開門，一般人難以進入。非法工作的外籍人士平時直接住在廠區內，鮮少外出，增加查緝難度。專勤隊經長期布線監控，逐步掌握廠區人車進出情形，決定展開查緝行動。

上月29日，桃園市專勤隊會同移民署機動隊、新北市專勤隊、台中市專勤隊、調查局桃園市調查處、大園警分局觀音分駐所及桃園市勞動局等單位，出動30多人前往資收廠突擊，突破門禁進入廠區後，隨即發現2名泰國籍男子正在駕駛堆高機搬運資源回收物，兩人均以觀光名義來台且已逾期停留。

查緝人員接著進入廠房，又查獲34名正在進行資源回收物分類的外籍人士。經清查，36人分別來自泰國、印尼及孟加拉，其中4人為失聯移工，其餘32人均以觀光名義來台，現場以泰國籍人數最多。全案由桃園市專勤隊依違反入出國及移民法續處，涉及非法聘僱部分，移由桃園市勞動局依法裁罰。

桃園市專勤隊隊長蔡政杰表示，移民署將持續針對轄區特性及非法外來人口出沒熱點，不定期、不定時進行查察，同時追究非法雇主及仲介法律責任。依就業服務法規定，非法聘僱最高可處75萬元罰鍰，5年內再犯還可能涉及刑事責任，呼籲民眾若發現外來人口逾期滯台或從事不法活動，可向專勤隊檢舉。

移民署等單位出動30多人突擊桃園觀音一家資源回收廠，現場查獲36名非法工作的外籍人士，其中4人為失聯移工，其餘32人以觀光名義來台。記者朱冠諭／翻攝