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警搜同志酒吧惹議 性平團體籲修社維法妨害風化

中央社／ 台北6日電

台北市同志酒吧遭警搜索引發爭議，伴盟今天提3大訴求，呼籲市府啟動獨立調查、建立公正反歧視申訴機制，並要求立院與中央機關檢討修正社維法中如妨害風化等過於寬泛的概念。

台北市警方搜索同志酒吧引發執法過當爭議，有員警言行不當已懲處在案。台北市長蔣萬安昨天受訪表示，已要求加強警紀，避免有任何人民保母帶頭發生歧視的狀況。

台灣伴侶權益推動聯盟今天發布新聞稿表示，肯定台北市長至少願意道歉，但這起事件同時也暴露出現行「妨害風化」與保護「善良風俗」相關法規，在實際執法上可能產生的問題。

伴盟進一步提出3點要求。首先，台北市政府應啟動有外部法律、人權、性別平等專家及社群代表參與的獨立調查，完整釐清本案從搜索票聲請、搜索執行、現場人身控制，到51人被帶回警局的全部過程。第二，北市府應建立市府層級、公正且可信賴的反歧視申訴調查機制，讓涉及公權力歧視的案件，不再只由原機關自行調查。

最後，伴盟要求中央政府與立法院應重新檢視刑法及社會秩序維護法中「妨害風化」、「猥褻」、「放蕩」及「善良風俗」等規範，是否因概念過於寬泛，導致執行上易受主流性道德與偏見影響、滋生選擇性執法與侵害人權之風險而應予修正。

伴盟認為，如果只要警方懷疑同志酒吧內可能出現「妨害風化」或「妨害善良風俗」的行為，就可以反覆臨檢，甚至進一步發動搜索，即使最後並未成立犯罪或裁罰，高強度的警察介入本身仍可能對經營者與社群造成壓力與恐懼，逐漸壓縮同志及其他非主流情慾文化可以安全存在的空間。

同志 性平 蔣萬安

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