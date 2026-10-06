宜大旁麵店廚房起火濃煙直竄3層樓高 樓上出租套房學生驚慌逃生

宜蘭大學附近的一家麵店今天發生火警，由於店家樓上就是學生出租套房，濃煙向上竄到三層樓高，學生嚇壞驚惶逃生，警消也不敢大意，出動四個消防分隊前往，火勢在十幾分鐘內控制，店家燒到焦黑，初步調查起火點位於廚房，疑因抽油煙機起火釀災，所幸未造成傷亡。

這起火警發生在宜蘭市女中路三段，上午11時許，麵店內部竄出猛烈火舌與滾滾黑煙，整條街道瞬間煙霧瀰漫，吸引大批附近師生與民眾在騎樓駐足圍觀。由於店面樓上即為學生出租套房，大量濃煙直奔三樓高度，突如其來的災情讓樓上住戶嚇得驚魂未定，急忙呼叫逃生。

宜蘭縣消防局獲報後不敢大意，調派四個消防分隊人車火速趕往現場，消防人員抵達時確認店裡相關人員皆已撤出，隨即在騎樓迅速布署水線，朝起火點強力灌救，防堵火勢向上延燒至二樓的出租套房，避免災情擴大。

消防人員全力搶救下，火勢在十幾分鐘內獲得控制，並於11時40分順利撲滅。消防局第一大隊副大隊長許瑋婷表示，所幸雙方及時察覺異狀，經初步勘查，起火點位於麵店廚房內的抽油煙機，詳細起火原因與財物損失仍待火調人員調查釐清。

麵店廚房被燒毀，疑似起火點。圖／消防局提供