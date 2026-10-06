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捲社區疫苗接種站拉票爭議 桃園長美里里長：不要做無謂攻擊

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園區長美里疫苗接種現場日前傳出某里長在裡面發文宣，引發爭議。圖：讀者提供

2026年底九合一選舉競爭日益激烈，近日Threads網路傳出桃園區長美里里長林秀貞日前在社區流感疫苗接種現場，「直接在裡面拉票」引起爭議，林秀貞今(6)日表示，當天疫苗拖打活動人很多，她協助長輩填寫及引導動線，未注意外面貼有不能發文宣，該里這次選舉網路攻擊事件多，她希望選舉不要攻擊，讓里民做明智的選擇。

針對網路PO文指出，活動中心門口貼著 「謝絕政黨、公職候選人及其支持者進入本場所從事競選活動」，其他議員志工站門外發文宣，「這位里長直接在裡面拉票」。桃園市選委會總幹事賴嘉美表示，網路傳出林秀貞在流感疫苗現場涉打票影片，是否涉及違反選罷相關法規疑義？選委會尚未接獲舉報情資，無法進行個案事實認定，該會如接獲正式情資舉報後，將依相關程序、規定審議。

衛生局表示，疫苗接種站提供市民眾安心、順利完成疫苗接種場所，不應受到競選活動干擾，不論任何候選人或政黨，如進入疫苗接種動線從事拉票、發放文宣，影響民眾排隊、接種或現場秩序，現場工作人員將予以柔性勸導，避免影響民眾接受公衛服務權益及感受，候選人本身並非「公務人員行政中立法」規範對象，衛生局、衛生所及參與接種的公務人員均應恪守行政中立，不得協助特定候選人從事競選宣傳，該局也提醒各衛生所及合約醫療院所確實落實行政中立、個資保護及接種秩序管理。

林秀貞表示，當天是10月開始打流感及新冠疫苗活動，長美里兩個里一起進行疫苗施打，當時長輩很多，裡面的人很多，她協助里民填寫及引導接種疫苗動線工作，當時外面也有非常多的人在發文宣，她沒有注意外面有貼不能發文宣，這次選舉的網路攻擊事件多，這是她被攻擊的第四次，她希望對手專注選務工作，不要做無謂的攻擊，她會針對此事件提告，並希望選舉正常進行，不要攻擊來攻擊去，讓里民做明智的選擇。

被林秀貞視為事件牽涉的競選對手則否認在網路PO文並表示，這次選舉一直秉持相關選舉規定進行選舉工作。

本文章來自《桃園電子報》。原文：捲社區疫苗接種站拉票爭議 桃園長美里里長：不要做無謂攻擊

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