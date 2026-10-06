警方此次前進樂天女孩練舞室，辦理性騷擾及跟蹤騷擾防治宣導。圖：警方提供

樂天女孩練舞室裡，除了苦練舞步與應援口號，也有一堂重要的人身安全課，桃園市中壢警分局與樂天桃猿球團緊密合作，樂天桃猿球團對於打詐、反毒等各項宣導活動均十分支持。

樂天女孩透過常見情境了解騷擾行為、預防方式及求助管道。圖：警方提供

此次前進樂天女孩練舞室，辦理性騷擾及跟蹤騷擾防治宣導，再次獲得樂天球團大力協助，特別安排岱縈、筠熹、溫妮、穎樂、KIRA、琳妲、又甯等樂天女孩出席，透過常見情境了解騷擾行為、預防方式及求助管道。

啦啦隊工作需要長時間排練、體能訓練及團隊默契，登上舞台後還要配合賽事節奏帶動氣氛，並參與公開活動及社群互動。女孩展現笑容、親切回應球迷，是投入工作的專業表現，球迷也應尊重互動界線，絕對不能將合照、應援或社群交流視為可以任意碰觸、打探私生活或持續糾纏的許可。

此次宣導以具體情境提醒，趁合照或互動時觸碰女孩身體、頭髮、摸腰、觸碰臀部及胸部，未經同意強摟、強抱或親吻，以及傳送露骨性暗示訊息或其他私密部位照片，都可能涉及性騷擾。遭到拒絕後仍反覆要求見面、換帳號傳訊息，或尾隨下班、守候、打探住處等，都可能涉及跟蹤騷擾，不能以「喜歡她」、「只是開玩笑」或「我沒有這個意思」合理化越界行為。

防範方面，公開活動由工作人員協助維持互動距離及離場動線，避免讓女孩獨自面對糾纏者；社群使用則可調整陌生訊息及隱私設定，避免即時公開私人行程、住處與固定往返路線。球團的支持也十分重要，透過明確的通報窗口與現場協助，讓女孩遇到問題時能立即獲得支援。

若現場遭到不當碰觸或糾纏，在安全許可下可明確說出「不要碰我」、「請停止」，必要時大聲呼救，請工作人員、保全或周遭民眾協助，並優先離開危險位置。遇到尾隨時，應前往有人員可提供協助的場所，避免直接返回住處；有立即危險時撥打110。若遭網路騷擾，可先保存帳號、訊息內容及時間等資料，再封鎖、檢舉並向警方求助。即使當下因驚嚇未能出聲或反抗，也不代表同意，仍可事後求助。

支持應援，更要尊重女孩。每一次整齊的舞步與熱情的應援，背後都有反覆練習與體力付出。真正的支持，是欣賞她們的專業、遵守活動規範，並尊重她們拒絕互動及保有私人生活的權利，讓女孩能安心工作、放心表演。

中壢警分局長林鼎泰今日表示，啦啦隊女孩以認真訓練及專業表現為球場帶來活力，她們的人身安全與人格尊嚴同樣應受到保障。

感謝樂天桃猿球團大力支持此次宣導，讓防治觀念走進工作現場，也呼籲球迷及粉絲以尊重表達支持，勿任意碰觸、傳送露骨訊息或私密影像，更勿尾隨糾纏。遇到性騷擾或疑似跟蹤騷擾，可向警方尋求協助，警方將依法受理，協助被害人維護自身安全與權益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：合照不能亂摸！中壢警前進樂天女孩練舞室 傳授性騷防治觀念