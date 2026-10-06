新莊警暗夜冒雨處理車禍遭撞飛 越南移工稱視線不佳釀禍

新北市新莊分局29歲盧姓警員，昨晚至新莊區環漢路處理車禍案件時，23歲阮姓越南移工騎機車經過不慎將盧員撞飛，盧員重摔倒地臉部、膝蓋及手部多處擦挫傷，所幸並無大礙。阮男手腳也擦挫傷，稱下雨天色昏暗才不慎撞上，警依車禍流程處理。

新莊警分局福營派出所盧姓警員，昨晚9時許接獲通報至新莊區環漢路三段越堤道處理車禍事故。盧員到場後在現場實施交通管制，並等候交通分隊到場接手處理事故。不料此時卻遭越南籍阮姓移工騎機車撞上，盧員被撞飛重摔，臉部、膝蓋及手部多處擦挫傷。

救護人員到場後確認盧員生命徵象穩定，肇事的阮姓移工手腳輕微擦挫傷，所幸皆無生命危險。事發後新莊分局長陳保緒也立即指派副分局長林志學前往醫院慰問受傷的盧員關心傷勢及就醫情形，並叮囑安心休養。

肇事的阮男供稱因下雨天色昏暗視線不佳不慎撞上警員，警方對阮男進行酒測及毒品唾液快篩，發現均無酒駕、毒駕情形，這起事故已由警方依車禍事故處理流程處置。

新莊分局盧姓警員昨晚處理車禍時，遭阮姓越南移工騎車撞上受傷。記者黃子騰／翻攝