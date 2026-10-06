高雄機車長期沒保養 半夜突起火波及鄰車車主下場曝光

高雄前鎮區孫姓男子機車長期日曬雨淋，導致內部電線線組絕緣體老化、脆化，今年5月22日凌晨因線路短路自燃起火，還波及一輛轎車及騎樓雨遮。高雄地檢署認為孫男疏於保養機車，觸犯失火罪，但他無前科且犯後坦承犯行，給予1年緩起訴處分。

檢警調查，今年5月21日下午4時許，孫男父親將該輛機車騎至高雄市前鎮區瑞忠街一帶民宅騎樓停放，未料，隔天凌晨零時許，該輛機車突然起火燃燒，火勢還延燒到停放在旁邊的另輛轎車，騎樓外鐵皮雨遮也嚴重積碳燻黑，所幸未釀成更大傷亡。

案發後，高雄市消防局勘查現場跡證，確認起火原因為機車線路老化引發短路，因此將孫姓車主送辦。高雄地檢署偵查時，孫男坦承疏於維修保養，才導致火勢發生。

檢方認為，孫姓男子明知機車長期置放戶外，極易因日曬雨淋造成電線老化、脆化，火災發生他存有疏失，考量孫男無犯罪前科、犯後態度良好，且犯罪情節尚屬輕微，雖涉及失火罪，給予不附條件的緩起訴處分，期間為1年，讓他有自新機會。