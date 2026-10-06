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影／宜蘭雪隧路機車對撞轎車 騎士「飛越車頂」墜溝嚇壞工人神救援

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭雪隧路口發生驚險車禍，一輛機車與自小客車行經無號誌路口時疑似互不相讓、雙方未減速，發生交岔撞。機車騎士遭撞後騰空飛起，整個人連車「飛越車頂」後重摔墜入路旁田邊水溝，濺起大量水花，一旁有3名施工工人見狀嚇壞，急忙衝上前救援。

根據監視器畫面顯示，事發於5日上午9時許，一輛普重機車沿雪隧路127巷北往南方向行駛，行經雪隧路口時，與沿雪隧路西往東方向行駛的自小客車發生碰撞。

由於該路口未設有紅綠燈號誌，雙方駕駛有可能都認為對方會禮讓，結果兩人均未減速，導致撞擊瞬間的力道相當猛烈；機車騎士當場被撞飛，在空中旋轉一整圈越過轎車車頂，一頭栽進路旁的農田水溝中。

附近剛好有工人正在施工，見狀立刻放下工作，火速跑去把人救起。目擊民眾心有餘悸表示，遠遠就看到機車幾乎沒有減速就撞上去；居民也無奈指出，這種無號誌路口，平常真的需要特別放慢速度。

宜蘭警分局獲報後迅速派員處理，並將骨折受傷的騎士者送醫救治，雙方駕駛均無酒駕，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清，警方呼籲駕駛車輛行至無號誌路口時，若設有「停車再開」標誌、停標字或閃光紅燈號誌的支線道車，應暫停讓幹線道車先行，否則可依法開罰600元以上、1800元以下罰鍰。

機車騎士遭撞後騰空飛起，整個人連車「飛越車頂」後重摔墜入路旁田邊水溝。圖／警方提供
機車騎士遭撞後騰空飛起，整個人連車「飛越車頂」後重摔墜入路旁田邊水溝。圖／警方提供

機車騎士遭撞後騰空飛起，整個人連車「飛越車頂」後重摔墜入路旁田邊水溝，濺起大量水花，一旁3名施工工人見狀嚇壞，急忙衝上前救援。圖／翻攝臉書pei.yu.lin
機車騎士遭撞後騰空飛起，整個人連車「飛越車頂」後重摔墜入路旁田邊水溝，濺起大量水花，一旁3名施工工人見狀嚇壞，急忙衝上前救援。圖／翻攝臉書pei.yu.lin

機車騎士遭撞後騰空飛起，整個人連車「飛越車頂」後重摔墜入路旁田邊水溝，濺起大量水花，一旁3名施工工人見狀嚇壞，急忙衝上前救援。圖／翻攝臉書pei.yu.lin
機車騎士遭撞後騰空飛起，整個人連車「飛越車頂」後重摔墜入路旁田邊水溝，濺起大量水花，一旁3名施工工人見狀嚇壞，急忙衝上前救援。圖／翻攝臉書pei.yu.lin

機車騎士遭撞後騰空飛起，整個人連車「飛越車頂」後重摔墜入路旁田邊水溝，濺起大量水花，一旁3名施工工人見狀嚇壞，急忙衝上前救援。圖／翻攝臉書pei.yu.lin
機車騎士遭撞後騰空飛起，整個人連車「飛越車頂」後重摔墜入路旁田邊水溝，濺起大量水花，一旁3名施工工人見狀嚇壞，急忙衝上前救援。圖／翻攝臉書pei.yu.lin

路口轎車與機車重撞後，騎士「騰飛」墜溝，雙方都沒有酒駕。圖／警方提供
路口轎車與機車重撞後，騎士「騰飛」墜溝，雙方都沒有酒駕。圖／警方提供

宜蘭 雪隧 騎士

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