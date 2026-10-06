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違規走路肩釀禍！國1桃園段4車連環撞 小貨車遭撞側翻

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

國道1號桃園路段昨天下午發生連環車禍，1輛小客貨車疑違規行駛路肩，失控撞擊外側護欄後，再撞上行駛中的小貨車，造成小貨車接連碰撞小客車、半聯結車後側翻，所幸小貨車19歲吳姓駕駛僅受輕傷。肇事小客貨車事發後未停留現場逕行離去，警方已通知車主到案說明，將進一步釐清駕駛身分及肇事原因。

國道警方表示，勤務指揮中心昨天下午1時57分接獲通報，國道1號南向50.2公里桃園路段發生翻車事故，立即派遣巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派遣消防車、救護車到場。警消抵達後進行檢傷，現場另有1名傷者送醫檢查。

警方初步調查，事故發生前，1輛小客貨車違規行駛路肩，行經事故路段時先失控撞擊外側護欄，再向左碰撞19歲吳姓男子駕駛的小貨車。吳男車輛遭撞後失控，先後碰撞55歲林姓男子駕駛的小客車，以及62歲李姓男子駕駛的半聯結車，最後側翻在車道上。

警方表示，吳男當時有依規定繫上安全帶，事故後僅受輕傷，未前往醫院治療；現場3名駕駛經酒測，酒測值均為零。

不過，最先違規行駛路肩的小客貨車肇事後並未停留現場，而是直接駛離。警方目前已通知車主到案說明，後續將釐清實際駕駛人及事故經過。依道路交通管理處罰條例規定，駕駛汽車肇事致人受傷或死亡，未依規定處置，可處3000元以上9000元以下罰鍰；肇事逃逸並可吊銷駕照，若致人死亡或重傷後逃逸，吊銷駕照後不得再考領。

警方呼籲，國道路肩是提供救護車、消防車等救災車輛通行的生命通道，除開放時段或緊急狀況外，不得違規行駛。違規利用路肩超車或搶快，不僅面臨最高6000元罰鍰，在槽化線、匝道匯入處等路段更容易引發事故。若行車發生交通事故，應撥打110或1968通報，留在現場配合警方調查。

國道1號南向50.2公里桃園路段昨天下午發生連環車禍，1輛小客貨車違規行駛路肩，失控撞擊護欄及小貨車，導致小貨車接連碰撞其他車輛後側翻，肇事小客貨車事後駛離現場，警方已通知車主到案說明。記者朱冠諭／翻攝
國道1號南向50.2公里桃園路段昨天下午發生連環車禍，1輛小客貨車違規行駛路肩，失控撞擊護欄及小貨車，導致小貨車接連碰撞其他車輛後側翻，肇事小客貨車事後駛離現場，警方已通知車主到案說明。記者朱冠諭／翻攝

車禍 國道 桃園

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