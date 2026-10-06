小客貨車違規行駛路肩，先失控撞擊外側護欄，再向左碰撞到19歲吳姓男子駕駛的小貨車。圖：警方提供

1部小客貨車昨(5)日下午13時57分許，行駛於南向50.2公里桃園路段，因違規行駛路肩，先失控撞擊外側護欄，再向左碰撞到19歲吳姓男子駕駛的小貨車，導致吳男車輛失控，碰撞到55歲林姓男子駕駛的小客車，再碰撞到62歲李姓男子駕駛的半聯結車，吳男小貨車側翻於車道，所幸吳男有依規定繫上安全帶，僅受到輕傷未就醫，3車駕駛人酒測值皆為零。

吳男小貨車側翻於車道，所幸吳男有依規定繫上安全帶。圖：警方提供

國道警察表示，昨日下午接獲通報，國1南向50.2公里桃園路段有翻車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派遣消防車、救護車前往，警消抵達後於現場檢傷，將1名傷者送醫檢查。

違規行駛路肩小客貨車肇事後未停於現場逕行離去，警方已通知車主到案說明，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，致人受傷或死亡而未依規定處置者，處3千元以上9千元以下罰鍰；逃逸者，並吊銷其駕駛執照。致人死亡或重傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照並不得再考領。

警方呼籲用路人，國道「路肩」是留給救護車、消防車等救災車輛的生命通道，非在特定時間或緊急狀況下，請絕對不要違規行駛路肩。違規利用路肩超車或貪快前進，不僅會被處以最高6000元的罰鍰，更容易在槽化線、匝道匯入處或避車彎引發嚴重的追撞事故，害人又害己，行車如發生交通事故應撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，並配合警方調查，以免誤觸法網。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國1桃園段違規走路肩釀禍！小貨車自撞護欄波及3車逃離現場