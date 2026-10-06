快訊

S.H.E大巨蛋合體夢碎？孫德榮揭內幕 苦嘆「毀了台灣最好的女團」

毒品立場惹議 蔣萬安提2疑點問沈伯洋：要說羅一鈞造謠？

流通商戰／家庭廚房外包化 食品業搶攻Ready to eat

聽新聞
0:00 / 0:00

國1桃園段違規走路肩釀禍！小貨車自撞護欄波及3車逃離現場

桃園電子報／ 桃園電子報

691970 0
小客貨車違規行駛路肩，先失控撞擊外側護欄，再向左碰撞到19歲吳姓男子駕駛的小貨車。圖：警方提供

1部小客貨車昨(5)日下午13時57分許，行駛於南向50.2公里桃園路段，因違規行駛路肩，先失控撞擊外側護欄，再向左碰撞到19歲吳姓男子駕駛的小貨車，導致吳男車輛失控，碰撞到55歲林姓男子駕駛的小客車，再碰撞到62歲李姓男子駕駛的半聯結車，吳男小貨車側翻於車道，所幸吳男有依規定繫上安全帶，僅受到輕傷未就醫，3車駕駛人酒測值皆為零。

691973 0
吳男小貨車側翻於車道，所幸吳男有依規定繫上安全帶。圖：警方提供

國道警察表示，昨日下午接獲通報，國1南向50.2公里桃園路段有翻車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派遣消防車、救護車前往，警消抵達後於現場檢傷，將1名傷者送醫檢查。

違規行駛路肩小客貨車肇事後未停於現場逕行離去，警方已通知車主到案說明，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，致人受傷或死亡而未依規定處置者，處3千元以上9千元以下罰鍰；逃逸者，並吊銷其駕駛執照。致人死亡或重傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照並不得再考領。

警方呼籲用路人，國道「路肩」是留給救護車、消防車等救災車輛的生命通道，非在特定時間或緊急狀況下，請絕對不要違規行駛路肩。違規利用路肩超車或貪快前進，不僅會被處以最高6000元的罰鍰，更容易在槽化線、匝道匯入處或避車彎引發嚴重的追撞事故，害人又害己，行車如發生交通事故應撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，並配合警方調查，以免誤觸法網。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國1桃園段違規走路肩釀禍！小貨車自撞護欄波及3車逃離現場

桃園 自撞

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國道1號泰山路段小客車撞大貨車 幸無人傷

半聯結車載運鐵架掉落國1台南新市段 逾30車撞擊受損

疑搶快闖紅燈！青埔自小客高速撞皮卡 電桿慘遭波及

高雄毒駕撞死8旬婦肇逃 跑到屏東「毒友」家躲藏1天落網

相關新聞

影／宜蘭雪隧路機車對撞轎車 騎士「飛越車頂」墜溝嚇壞工人神救援

宜蘭市雪隧路口發生驚險車禍，一輛機車與自小客車行經無號誌路口時疑似互不相讓、雙方未減速，發生交岔撞。機車騎士遭撞後騰空飛起，整個人連車「飛越車頂」後重摔墜入路旁田邊水溝，濺起大量水花，一旁有3名施工工人見狀嚇壞，急忙衝上前救援。

行人侵入軌道遭火車撞擊 海線竹南—談文南下北上列車延誤

台鐵海線竹南至談文路段，今天上午9點41左右，在談文站有一民眾侵入路線遭2517次區間車撞擊，導致上下行列車以西正線單線行車，現場正由鐵路警察處理中。

疑闖紅燈搶快釀禍 橘色皮卡青埔路口被白車撞、車毀還撞歪電線桿

桃園市中壢區民權路四段與洽溪路口，昨（5）日上午6時56分發生一起嚴重路口交通事故。一輛白色自小客車行經該路段時，與往華泰名品城方向直行的皮卡貨車在路口交會處發生碰撞。由於撞擊力道猛烈，兩車車體嚴重受損，還當場失控連帶波及路旁電線桿。

台中大雅凌晨連3起疑縱火案 兩宮廟金紙櫃一轎車遭焚嫌犯仍在逃

台中市大雅區今天凌晨發生3件疑似縱火案，嫌犯涉潑汽油縱火燒毀一輛轎車，再到二間宮廟燒毀金紙櫃，大雅區橫山里長張聖河熟睡中，家中外籍看護聽到門口爆炸聲驚喊，他外出查看才知自己轎車被燒毀，他說不知車為何被燒，凌晨這場大火讓人擔心又感到奇怪；大雅警分局表示已鎖定一名男子涉嫌縱火，正追查中。

違規走路肩釀禍！國1桃園段4車連環撞 小貨車遭撞側翻

國道1號桃園路段昨天下午發生連環車禍，1輛小客貨車疑違規行駛路肩，失控撞擊外側護欄後，再撞上行駛中的小貨車，造成小貨車接連碰撞小客車、半聯結車後側翻，所幸小貨車19歲吳姓駕駛僅受輕傷。肇事小客貨車事發後未停留現場逕行離去，警方已通知車主到案說明，將進一步釐清駕駛身分及肇事原因。

台中大雅3次縱火案逮到男子 里長車被燒毀疑似公親變事主

台中市大雅區今天凌晨發生3件縱火案，大雅區橫山里長張聖河的轎車被燒毀，案發8個多小時後，警方逮捕涉嫌縱火的李姓男子，據了解，里長張聖河曾為民服務幫忙協助糾紛，反成公親變事主，他說還不知車被縱火原因，仍待警方釐清說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。