台中大雅3次縱火案逮到男子 里長車被燒毀疑似公親變事主

台中市大雅區今天凌晨發生3件縱火案，大雅區橫山里長張聖河的轎車被燒毀，案發8個多小時後，警方逮捕涉嫌縱火的李姓男子，據了解，里長張聖河曾為民服務幫忙協助糾紛，反成公親變事主，他說還不知車被縱火原因，仍待警方釐清說明。

今天凌晨的連續縱火案，警方迅速逮捕涉案68歲李姓男子，他涉嫌潑汽油縱火燒毀一輛轎車，再到二間宮廟燒毀金紙櫃，大雅區橫山里長張聖河熟睡中，家中外籍看護聽到門口爆炸聲驚喊，他外出查看才知自己轎車被燒毀，他說不知車為何被燒，凌晨這場大火讓人擔心又感到奇怪。

大雅分局表示，今天凌晨1時46分、1時56分及2時26分許，接獲110報案，稱台中市大雅區永和路及振興路一帶發生3起火災。 警方立即派員趕赴現場查處，同步實施交通疏導與安全管制。火勢於約3時許撲滅，現場無人員傷亡，一輛轎車和二處宮廟金紙櫃遭火毀損。

火勢控制後，警方立即展開調查，除封存現場並配合消防局火調科採證外，並調閱周邊監視器畫面，經警方循線追查，今天上午10時5分，在台中市大甲區成功路某公園查獲犯嫌，後續帶返釐清案情，將依刑法公共危險罪嫌移送偵辦。

大雅分局呼籲，縱（失）火不僅危害財產安全，更可能威脅生命安全，一經查獲，警方必依法嚴辦，絕不寬貸。民眾如發現可疑人員或異常情況，應立即撥打110報案，共同守護社區安全。