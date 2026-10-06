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疑闖紅燈搶快釀禍 橘色皮卡青埔路口被白車撞、車毀還撞歪電線桿

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市中壢區民權路四段與洽溪路口，昨（5）日上午6時56分發生一起嚴重路口交通事故。一輛白色自小客車行經該路段時，與往華泰名品城方向直行的皮卡貨車在路口交會處發生碰撞。由於撞擊力道猛烈，兩車車體嚴重受損，還當場失控連帶波及路旁電線桿。

中壢分局獲報後，立即指派青埔派出所與交通中隊同仁奔赴現場。警員一邊協助救護車將傷患送醫，一邊實施交通疏導與事故處置，維護現場秩序以避免二次事故發生，另同步通報相關單位前往搶修受損電桿，確保用路人行車安全。

根據警方初步調查，事故主因疑似車輛違規闖紅燈搶快所致，雙方駕駛按程序接受酒測調查，詳細肇事原因、責任歸屬以及受損電桿的賠償責任，仍待警方調閱周邊監視器進一步釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，路口為交通事故高發區域，駕駛車輛行經路口時務必減速慢行、嚴格遵守交通號誌，並注意左右來車，落實防禦駕駛觀念，切勿因一時搶快而釀成不可挽回的遺憾。

桃園市中壢區民權路四段與洽溪路口，昨（5）日上午6時56分發生一起嚴重路口交通事故。一輛白色自小客車行經該路段時，與往華泰名品城方向直行的皮卡貨車在路口交會處發生碰撞。圖／中壢分局提供
桃園市中壢區民權路四段與洽溪路口，昨（5）日上午6時56分發生一起嚴重路口交通事故。一輛白色自小客車行經該路段時，與往華泰名品城方向直行的皮卡貨車在路口交會處發生碰撞。圖／中壢分局提供

闖紅燈 青埔 華泰名品城

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