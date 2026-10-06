疑闖紅燈搶快釀禍 橘色皮卡青埔路口被白車撞、車毀還撞歪電線桿

台中市大雅區今天凌晨發生3件疑似縱火案，嫌犯涉潑汽油縱火燒毀一輛轎車，再到二間宮廟燒毀金紙櫃，大雅區橫山里長張聖河熟睡中，家中外籍看護聽到門口爆炸聲驚喊，他外出查看才知自己轎車被燒毀，他說不知車為何被燒，凌晨這場大火讓人擔心又感到奇怪；大雅警分局表示已鎖定一名男子涉嫌縱火，正追查中。

2026-10-06 08:55