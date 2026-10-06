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樹林19歲騎士自摔遭轎車撞上卡車底 OHCA送醫恢復生命徵象

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市樹林區三興路今上午發生嚴重車禍，19歲王姓男子騎機車往迴龍方向行駛時，不明原因自摔，隨後遭同向行駛的自小客車撞上，王男被捲入車底。警消到場時王男已無呼吸心跳，緊急協助脫困送醫，經搶救後恢復生命徵象，目前仍在醫院觀察治療。

警方表示，事故發生在今天上午8時11分許，王男騎乘普通重型機車，沿樹林區三興路外側車道往迴龍方向行駛，途中因故自摔；40歲巫姓男子當時駕駛自小客車行駛於同向內側車道，兩車隨後發生碰撞。

事故發生後，王男被捲入自小客車車底，消防人員到場時發現他已無呼吸心跳，立即協助脫困，並送往亞東醫院搶救。王男送醫後恢復生命徵象，目前持續由院方診治觀察；巫男則未受傷。

樹林警分局獲報後派員到場進行交通管制、疏導及事故測繪。警方對巫男實施酒測，酒測值為零，排除酒駕；王男則由醫院抽血檢驗中。

警方表示，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清，並提醒駕駛人行經彎道或易肇事路段時應注意路況、減速慢行，並保持安全距離。

新北市樹林區三興路今上午發生嚴重車禍，19歲王姓<a href='/search/tagging/2/騎士' rel='騎士' data-rel='/2/96509' class='tag'><strong>騎士</strong></a>自摔後與自小客車發生碰撞，一度受困車底。記者張策／翻攝
新北市樹林區三興路今上午發生嚴重車禍，19歲王姓騎士自摔後與自小客車發生碰撞，一度受困車底。記者張策／翻攝

新北市樹林區三興路今上午發生嚴重車禍，19歲王姓騎士自摔後與自小客車發生碰撞，一度受困車底。記者張策／翻攝
新北市樹林區三興路今上午發生嚴重車禍，19歲王姓騎士自摔後與自小客車發生碰撞，一度受困車底。記者張策／翻攝

新北市樹林區三興路今上午發生嚴重車禍，19歲王姓騎士自摔後與自小客車發生碰撞，一度受困車底。記者張策／翻攝
新北市樹林區三興路今上午發生嚴重車禍，19歲王姓騎士自摔後與自小客車發生碰撞，一度受困車底。記者張策／翻攝

新北市樹林區三興路今上午發生嚴重車禍，19歲王姓騎士自摔後與自小客車發生碰撞，一度受困車底。記者張策／翻攝
新北市樹林區三興路今上午發生嚴重車禍，19歲王姓騎士自摔後與自小客車發生碰撞，一度受困車底。記者張策／翻攝

自摔 騎士 車禍

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