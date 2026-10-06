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聯結車國道台南新市掉落載運鐵架 43輛轎車爆胎受損幸無人傷

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

一輛聯結車昨晚在國道1號北向316.3公里台南新市路段掉落載運的鐵架，造成後方43輛轎車爆胎、地盤受損。警方獲報派員移除鐵架、拖吊車拖吊受損車輛、兩小時後陸續恢復通車，所幸無人受傷。肇事駕駛警方將處18000元以下罰款，受損車主要求賠償。

國道四隊表示，47歲蘇姓駕駛開營業半聯結車、晚間接近8點行經國道新市路段時，因載運船的鐵架用品掉落內、中、外線車道，後方至少43部自小客車撞擊該掉落物肇事，無人受傷。

警方呼籲用路人，車輛行駛前相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人安全，違者依道路交通管理處罰條例處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

聯結車國道台南新市掉落載運鐵架 造成後方43輛轎車爆胎受損幸無人傷。圖／警方提供
聯結車國道台南新市掉落載運鐵架 造成後方43輛轎車爆胎受損幸無人傷。圖／警方提供

聯結車國道台南新市掉落載運鐵架 造成後方43輛轎車爆胎受損幸無人傷。圖／警方提供
聯結車國道台南新市掉落載運鐵架 造成後方43輛轎車爆胎受損幸無人傷。圖／警方提供

聯結車國道台南新市掉落載運鐵架 造成後方43輛轎車爆胎受損幸無人傷。圖／警方提供
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聯結車國道台南新市掉落載運鐵架 造成後方43輛轎車爆胎受損幸無人傷。圖／警方提供
聯結車國道台南新市掉落載運鐵架 造成後方43輛轎車爆胎受損幸無人傷。圖／警方提供

聯結車國道台南新市掉落載運鐵架 造成後方43輛轎車爆胎受損幸無人傷。圖／警方提供
聯結車國道台南新市掉落載運鐵架 造成後方43輛轎車爆胎受損幸無人傷。圖／警方提供

聯結車國道台南新市掉落載運鐵架 造成後方43輛轎車爆胎受損幸無人傷。圖／警方提供
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國道 台南 罰款

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