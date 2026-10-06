由於撞擊力道猛烈，兩車不僅車體嚴重受損，還當場失控連帶波及路旁電線桿，現場零件碎屑散落一地。圖：讀者提供

桃園市中壢區民權路四段與洽溪路口，昨（5）日上午6時56分發生一起嚴重路口交通事故。一輛白色自小客車行經該路段往A19捷運站方向時，與往華泰名品城方向直行的皮卡貨車在路口交會處發生碰撞。中壢警分局表示，由於撞擊力道猛烈，兩車不僅車體嚴重受損，還當場失控連帶波及路旁電線桿，現場零件碎屑散落一地，造成雙方車輛及周邊公共設施嚴重受損。

一輛白色自小客車行經該路段往A19捷運站方向時，與往華泰名品城方向直行的皮卡貨車在路口交會處發生碰撞。圖：讀者提供

中壢警分局獲報後不敢大意，立即指派青埔派出所與交通中隊員警奔赴現場。員警一邊協助救護車將傷患送醫，一邊實施交通疏導與事故處置，維護現場秩序以避免二次事故發生，另同步通報相關單位前往搶修受損電桿，確保用路人行車安全。

根據警方初步調查，肇事車輛因疑似違規闖紅燈搶快所致。雙方駕駛按程序接受酒測調查，詳細肇事原因、責任歸屬以及受損電桿的賠償責任，仍待警方調閱周邊監視器進一步釐清。

中壢分局長林鼎泰特別呼籲，路口為交通事故高發區域，駕駛車輛行經路口時務必減速慢行、嚴格遵守交通號誌，並注意左右來車，落實防禦駕駛觀念，切勿因一時搶快而釀成不可挽回的遺憾。

本文章來自《桃園電子報》。原文：疑搶快闖紅燈！青埔自小客高速撞皮卡 電桿慘遭波及