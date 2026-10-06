快訊

土地種竹筍45年、也拿到農用證明！爸爸贈女兒仍被課百萬贈與稅

徐佳青遭控攜兒出訪 外交部政次吳志中：她身為母親要照顧兒子

美發芽馬鈴薯新制上路首批！逾339公噸龍葵鹼超標 食藥署：不調抽驗率

聽新聞
0:00 / 0:00

家屬抱不動！大園男行動不便摔下床 警馳援合力抬起

桃園電子報／ 桃園電子報

523592 0 result
桃園市大園區一名約40歲陳姓男子因患有肌肉僵直症行動不便，日前深夜時分不慎從床上翻身跌落地面後無力自行起身，只好報警求助。圖：讀者提供

桃園市大園區一名約40歲陳姓男子因患有肌肉僵直症行動不便，日前深夜時分不慎從床上翻身跌落地面後無力自行起身，只好報警求助。大園警分局員警獲報後立即趕赴現場，合力將陳男攙抬回床上休息，所幸其身體並無明顯外傷，暖心協助讓陳男相當感激。

523593 0 result
大園警分局員警獲報後立即趕赴現場，合力將陳男攙抬回床上休息，所幸其身體並無明顯外傷。圖：讀者提供

大園派出所表示，警員邱重霖、黃茹凰於日前凌晨1時許接獲報案，稱大園區新園街一處民宅有民眾需要協助，員警隨即趕赴現場，發現陳男倒臥在床邊地面。經詢問得知，陳男因患有肌肉僵直症，平時行動較為不便，當晚在床上翻身時不慎摔落地面，因身體無力，嘗試多次仍無法自行起身。當時家中另有家屬陪同，但僅有一人無法獨自將陳男抱起，也無法提供進一步協助，因此只好撥打110請警方到場協助。

員警了解情況後，立即上前與家屬3人合力將陳男攙抬回床上休息，並仔細確認其身體狀況，所幸並無明顯外傷。陳男及家屬表示無須救護人員協助，並頻頻向員警道謝，表示若非警方深夜及時趕來幫忙，不知道還要在地上受困多久，甚至可能影響進食及如廁等日常生活，相當感謝員警熱心伸出援手。

大園分局表示，若民眾遇有緊急事故或身體不適，應立即撥打110或119尋求協助，切勿勉強自行處理，以避免發生危險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：家屬抱不動！大園男行動不便摔下床 警馳援合力抬起

讀者 桃園 桃園市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

家人買午餐她不見了！楊梅84歲失智嬤迷途 警暖心護送

男與鄰居停車糾紛擅搭棚占道 桃警開罰並令拆除

高雄毒駕撞死8旬婦肇逃 跑到屏東「毒友」家躲藏1天落網

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

相關新聞

台中大雅凌晨連3起疑縱火案 兩宮廟金紙櫃一轎車遭焚嫌犯仍在逃

台中市大雅區今天凌晨發生3件疑似縱火案，嫌犯涉潑汽油縱火燒毀一輛轎車，再到二間宮廟燒毀金紙櫃，大雅區橫山里長張聖河熟睡中，家中外籍看護聽到門口爆炸聲驚喊，他外出查看才知自己轎車被燒毀，他說不知車為何被燒，凌晨這場大火讓人擔心又感到奇怪；大雅警分局表示已鎖定一名男子涉嫌縱火，正追查中。

疑闖紅燈搶快釀禍 橘色皮卡青埔路口被白車撞、車毀還撞歪電線桿

桃園市中壢區民權路四段與洽溪路口，昨（5）日上午6時56分發生一起嚴重路口交通事故。一輛白色自小客車行經該路段時，與往華泰名品城方向直行的皮卡貨車在路口交會處發生碰撞。由於撞擊力道猛烈，兩車車體嚴重受損，還當場失控連帶波及路旁電線桿。

失言只是表面？前警揭同志酒吧搜索爭議背後問題：警界教育不足

台北市萬華分局員警日前搜索西門町一家同志酒吧，執法過程被指涉及不當言論及歧視，引發外界抨擊。台北市長蔣萬安事後兩度致歉，涉事偵查隊長及4名員警也分別遭記過、申誡兩次處分。曾任警職的球評石明謹則認為，事件背後反映的不只是個別員警失言，而是警察教育與執勤訓練長期存在結構性問題。

影／北市清晨車禍！中巴追撞環保局清溝車 4人受傷送醫

一輛中型巴士今天清晨行經北市中山區建國北路二段，疑因未注意車前狀況，撞上前方停等的環保局清溝車，強大撞擊力道釀中巴車頭嚴重凹陷、清溝車車尾受損，兩車共4人受傷送醫，所幸均無生命危險，警方排除雙方酒駕和毒駕，詳細肇事原因待進一步釐清。

台鐵驚傳死傷事故！1人侵入談文站路線遭區間車撞及 以西正線單線行車

台鐵談文站發生死傷事故。台鐵公司表示，今天上午9時41分，在談文站有1名民眾侵入路線，遭2517次區間車撞及，上下行列車以西正線單線行車，已通知鐵路警察及119處理。

樹林19歲騎士自摔遭轎車撞上卡車底 OHCA送醫恢復生命徵象

新北市樹林區三興路今上午發生嚴重車禍，19歲王姓男子騎機車往迴龍方向行駛時，不明原因自摔，隨後遭同向行駛的自小客車撞上，王男被捲入車底。警消到場時王男已無呼吸心跳，緊急協助脫困送醫，經搶救後恢復生命徵象，目前仍在醫院觀察治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。