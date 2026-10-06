桃園市大園區一名約40歲陳姓男子因患有肌肉僵直症行動不便，日前深夜時分不慎從床上翻身跌落地面後無力自行起身，只好報警求助。圖：讀者提供

桃園市大園區一名約40歲陳姓男子因患有肌肉僵直症行動不便，日前深夜時分不慎從床上翻身跌落地面後無力自行起身，只好報警求助。大園警分局員警獲報後立即趕赴現場，合力將陳男攙抬回床上休息，所幸其身體並無明顯外傷，暖心協助讓陳男相當感激。

大園警分局員警獲報後立即趕赴現場，合力將陳男攙抬回床上休息，所幸其身體並無明顯外傷。圖：讀者提供

大園派出所表示，警員邱重霖、黃茹凰於日前凌晨1時許接獲報案，稱大園區新園街一處民宅有民眾需要協助，員警隨即趕赴現場，發現陳男倒臥在床邊地面。經詢問得知，陳男因患有肌肉僵直症，平時行動較為不便，當晚在床上翻身時不慎摔落地面，因身體無力，嘗試多次仍無法自行起身。當時家中另有家屬陪同，但僅有一人無法獨自將陳男抱起，也無法提供進一步協助，因此只好撥打110請警方到場協助。

員警了解情況後，立即上前與家屬3人合力將陳男攙抬回床上休息，並仔細確認其身體狀況，所幸並無明顯外傷。陳男及家屬表示無須救護人員協助，並頻頻向員警道謝，表示若非警方深夜及時趕來幫忙，不知道還要在地上受困多久，甚至可能影響進食及如廁等日常生活，相當感謝員警熱心伸出援手。

大園分局表示，若民眾遇有緊急事故或身體不適，應立即撥打110或119尋求協助，切勿勉強自行處理，以避免發生危險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：家屬抱不動！大園男行動不便摔下床 警馳援合力抬起