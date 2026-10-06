台中大雅凌晨連3起疑縱火案 兩宮廟金紙櫃一轎車遭焚嫌犯仍在逃

台中市大雅區今天凌晨發生3件疑似縱火案，嫌犯涉潑汽油縱火燒毀一輛轎車，再到二間宮廟燒毀金紙櫃，大雅區橫山里長張聖河熟睡中，家中外籍看護聽到門口爆炸聲驚喊，他外出查看才知自己轎車被燒毀，他說不知車為何被燒，凌晨這場大火讓人擔心又感到奇怪；大雅警分局表示已鎖定一名男子涉嫌縱火，正追查中。

大雅分局今天凌晨1時46分、1時56分及2時26分許，分別接獲110報案，稱台中市大雅區永和路及振興路一帶發生3起火災。 警方立即派員趕赴現場查處，並同步實施交通疏導與安全管制。火勢於約3時許撲滅，現場無人員傷亡，一輛轎車及兩處宮廟金紙櫃遭火毀損。

被燒毀車輛車主是大雅區橫山里長張聖河，他表示這起縱火案很奇怪，他未與人有糾紛，也與選舉無關，他凌晨在家睡熟被外籍看護叫醒，看護聽到屋外在爆炸聲，他立即外出查看，看到自己轎車被燒毀，燒成一團火光。

火勢控制後，警方立即展開調查，除封存現場並配合消防局火調科採證外，並調閱周邊監視器畫面，目前已鎖定涉案男子，並持續擴大追查，全力緝捕到案，以保障民眾財產安全。後續將依刑法之公共危險罪嫌偵辦。大雅分局呼籲，縱火不僅危害財產安全，更可能威脅生命安全，一經查獲，警方必依法嚴辦，絕不寬貸。民眾如發現可疑人員或異常情況，應立即撥打110報案，共同守護社區安全。

台中市大雅區今天凌晨發生3件疑似縱火案，警方追查中。圖／民眾提供

台中市大雅區今天凌晨發生3件疑似縱火案，警方追查中。圖／民眾提供