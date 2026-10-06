影／北市清晨車禍！中巴追撞環保局清溝車 4人受傷送醫

一輛中型巴士今天清晨行經北市中山區建國北路二段，疑因未注意車前狀況，撞上前方停等的環保局清溝車，強大撞擊力道釀中巴車頭嚴重凹陷、清溝車車尾受損，兩車共4人受傷送醫，所幸均無生命危險，警方排除雙方酒駕和毒駕，詳細肇事原因待進一步釐清。

中山警方今天清晨5時19分許獲報，34歲龔姓男子開中型巴士沿建國北路二段由北往南方向、行駛於第三車道，不料行經民生東路二段路口附近，龔男未注意前方停等車輛，猛烈追撞同車道前方、45歲許姓男子開的環保局清溝車。

龔男右腳骨折、頸部挫傷，環保局清溝車許男及車上兩名隨車人員55歲謝男和65歲趙男全身多處輕微擦挫傷，所幸4人經送醫無大礙。

中山警方呼籲，行車時應注意前方路況，保持適當安全距離，以維護自身及他人之行車安全。

一輛中型巴士今天清晨行經北市中山區建國北路二段，疑因未注意車前狀況，撞上前方停等的環保局清溝車，共4人受傷送醫，所幸均無大礙。記者翁至成／翻攝

一輛中型巴士今天清晨行經北市中山區建國北路二段，疑因未注意車前狀況，撞上前方停等的環保局清溝車，共4人受傷送醫，所幸均無大礙。記者翁至成／翻攝

一輛中型巴士今天清晨行經北市中山區建國北路二段，疑因未注意車前狀況，撞上前方停等的環保局清溝車，共4人受傷送醫，所幸均無大礙。記者翁至成／翻攝

一輛中型巴士今天清晨行經北市中山區建國北路二段，疑因未注意車前狀況，撞上前方停等的環保局清溝車，共4人受傷送醫，所幸均無大礙。記者翁至成／翻攝

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