失言只是表面？前警揭同志酒吧搜索爭議背後問題：警界教育不足

圖為民眾4日下午1時聚集西門町商圈、西門紅樓旁，要求警方提供惹議員警警察編號、搜索時密錄器畫面，並出面道歉說明清楚。記者李隆揆／攝影 台北市萬華分局員警日前搜索西門町一家同志酒吧，執法過程被指涉及不當言論及歧視，引發外界抨擊。台北市長蔣萬安事後兩度致歉，涉事偵查隊長及4名員警也分別遭記過、申誡兩次處分。曾任警職的球評石明謹則認為，事件背後反映的不只是個別員警失言，而是警察教育與執勤訓練長期存在結構性問題。

石明謹在臉書發文表示，外界將矛頭指向市府或警察教育，但他直言「警察的教育沒有問題，因為根本沒有教育」，並認為蔣萬安雖非造成制度問題的人，但身為現任市長，事件發生後仍有管理與處理責任。

他指出，四等警察特未考《刑事訴訟法》，雖然警察法規、犯罪偵查等課程會接觸相關內容，但與完整理解刑事訴訟程序仍有相當距離；即使在警察教育體系中可以選修相關課程，也未必能確保第一線員警建立完整的法律觀念。

石明謹也以交通執法為例表示，除了特定交通類科外，多數警察考試並不考交通法規，因此不少員警進入交通單位後，才透過實務工作逐步摸索。加上警察單位人員經常輪調，可能從偵查隊、派出所或其他單位轉任交通工作，新進人員未必熟悉事故處理工具、程序及相關法規，往往只能靠資深同仁帶領。

他回憶，自己過去在大安分局交通組服務時，當時的組長雖是警大畢業，卻非交通相關科系出身，也沒有實際擔任交通警察或處理車禍的經驗，卻因職務身分在警專教授交通事故處理實務。後來組長升任外縣市職務，剩餘課程甚至由當時就讀行政法學碩士班的他接手代課。

石明謹認為，這類現象凸顯警察教育不只存在法律知識不足的問題，執勤技巧的培養也高度依賴「經驗傳承」。部分資深員警累積多年實務經驗後，可能僅憑觀察就能察覺可疑車輛或人物，但這類判斷往往難以整理成具有一致標準的系統，也不容易完整傳承給下一個人。

他指出，一旦執法經驗沒有建立在明確、可檢驗的標準上，就可能逐漸形成刻板印象。例如因過往盤查經驗，看到全身刺青的人10個有3個是罪犯，就誤以為有刺青的人被查到犯罪的機率比較高，殊不知這樣會遺漏掉那些沒刺青的可能犯罪者。當警察開始把特定外貌、穿著或族群與犯罪風險直接連結，最後導致執勤時先入為主，不但可能造成無辜民眾反覆遭盤查，也可能因此忽略其他真正需要注意的對象。

對於這次同志酒吧搜索爭議，石明謹認為，部分員警之所以會在執法過程中展現對同志族群的預設立場，與法制、性別及執勤技巧教育不足有關，一旦缺乏完整訓練，就容易把社會上的既有偏見帶進執法現場，甚至在尚未確認有無違法行為前，就先以高度懷疑的態度看待特定族群。

石明謹表示，在手機錄影、監視器與社群媒體普及的年代，多數警察執勤時其實相當注意言行，避免因不當發言遭檢舉或引發輿論。然而這次員警仍在多人及大量鏡頭面前說出具有爭議的言詞，在他看來，問題反而更加嚴重，因為這代表當事人可能根本沒有意識到相關說法具有歧視性。

他進一步表示，這並非單一分局或少數員警才有的問題，而可能是整體警察體系長期累積的通病。不同縣市的勤務環境、案件複雜度及地方風土不同，但在人口密集、民眾錄影與社群傳播快速的都會區，類似問題更容易立即引發爭議。

台北市萬華警分局3日搜索西門町BDSM同志酒吧，發現店內疑似有人裸露身體、性行為，認涉妨害風化，但有員警在現場發表歧視言語，引發反彈。市長蔣萬安致歉，並要求市警局嚴格檢討；局長林炎田5日宣布處分6名官警，各記申誡二次到一小過。